عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري يكشف مفاجأة عن أمان سد النهضة .. فيديو

وزير الري
وزير الري

قال  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر أرسلت للبنك الدولي في 2008 كي تطلب منه  إجراء أول دراسة لمنشأ مائي  عبارة عن سد متعدد الأغراض بالتعاون مع السودان وإثيوبيا .
 

وأضاف  محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" في 2011 أعلنت إثيوبيا عن مشروع سد النهضة وهو ليس له علاقة بالدراسة التي تم الاتفاق عليها لإنشاء سد على نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا ".

وتابع محمد عبد العاطي :" إثيوبيا استغلت  الأحداث في مصر في 2011 وأعلنوا عن سد النهضة"، مضيفا:" إثيوبيا أعلنت أنها تمتلك دراسات لسد النهضة ".

واكمل محمد عبد العاطي :" تم تشكيل لجنة دولية في الفترة من 2011 وحتى 2013  لإجراء دراسات على سد النهضة،  وتلك اللجنة   أكدت أنه هناك مشاكل في أمان السد".

ولفت محمد عبد العاطي :"  احضرنا استشاري دولي من أجل دراسة السد وإثيوبيا رفضت المتابعة ولم يتعاونوا معنا ".

الري وزير الري سد النهضة اثيوبيا اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بعد تقديمه فى الجونة.. محمد رمضان يكشف موعد طرح كليب جو البنات

وزير الري: مشاكل بسد النهضة ومن الصعب ملء 74 مليار متر مكعب..فيديو

لن يتم قبولها في هذه الحالة.. أوراق التقدم للكليات بجامعة حلوان

بنسبة 60%.. أستاذ علم أمراض: متحور دلتا بلس الأسرع انتشارا من الطفرات السابقة

منافس الخطيب على رئاسة الأهلي: أتعرض للتنمر ولم أرتكب جريمة

وزير الري يكشف حقيقة مشاركة إثيوبيا في مؤتمر القاهرة للمياه.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ارتبط بـ 5000 امرأة.. حقن ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية بسبب علاقاته الجنسية

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ