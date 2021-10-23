وزير الري يكشف مفاجأة عن أمان سد النهضة .. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر أرسلت للبنك الدولي في 2008 كي تطلب منه إجراء أول دراسة لمنشأ مائي عبارة عن سد متعدد الأغراض بالتعاون مع السودان وإثيوبيا .



وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" في 2011 أعلنت إثيوبيا عن مشروع سد النهضة وهو ليس له علاقة بالدراسة التي تم الاتفاق عليها لإنشاء سد على نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا ".

وتابع محمد عبد العاطي :" إثيوبيا استغلت الأحداث في مصر في 2011 وأعلنوا عن سد النهضة"، مضيفا:" إثيوبيا أعلنت أنها تمتلك دراسات لسد النهضة ".

واكمل محمد عبد العاطي :" تم تشكيل لجنة دولية في الفترة من 2011 وحتى 2013 لإجراء دراسات على سد النهضة، وتلك اللجنة أكدت أنه هناك مشاكل في أمان السد".

ولفت محمد عبد العاطي :" احضرنا استشاري دولي من أجل دراسة السد وإثيوبيا رفضت المتابعة ولم يتعاونوا معنا ".