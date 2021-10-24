عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. وزارة المالية تطرح أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح  وزارة المالية، أذون خزانة، اليوم الأحد 24-10-2021، لأجلي 91، و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

 

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 48 مليار جنيه.

خلال العام المالي المقبل.. مصر تطرح أول صك سيادي|تفاصيل

المالية عن تثبيت فيتش تصنيف مصر الائتماني: الحكومة تمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية.. ونواب: مؤشر إيجابي للعالم على الاستقرار.. شهادة ثقة جديدة تجسد قوة الاقتصاد

وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 14.5 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 18.5 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 29.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 3.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

اقتراض في 3 أشهر
وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو السابق ؛ أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021.
 

وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أجل 91 يوما البنك المركزي الموازنة العامة عجز الموازنة العامة

موضوعات متعلقة

المالية: 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بالموازنة الحالية

ترشيحاتنا

اليوم.. وزارة المالية تطرح أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه

تويتر يكشف مفاجأة عن تحيز خوارزمياته لهذه النوعية من الآراء

بمحرك خارق وتصميم فريد من نوعه..تعرف على فيراري روما كوبييه 2021

ضوضاء مستمرة.. أعراض تحذيرية لنقص فيتامين د

47 % يصوتون له.. ذا روك يحسم الجدل حول ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

علي جمعة يفسر رؤيا الرسول في المنام ويكشف عن مفهوم خاطئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة سقوط أمطار حمضية على مصر بسبب بركان "لابالما"

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

اعتقاد خاطئ في قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يكشف عنه

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفته 7.5مليار.. أول صور لأضخم قارب شراعي في العالم لمالكه جيف بيزوس

مواقف في حياة حسن أرابيسك.. السعدني وفول نور الشريف وترشيح أحمد زكي بمدرسة المشاغبين

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ