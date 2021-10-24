اعرف مهام عمل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، ونصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومى

ويستعرض “صدى البلد” اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي ، حيث نصت المادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

1- شئون الأمن القومى.

2- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

3- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

4- شئون القوات المسلحة.

5- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

6- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

7- الطوارئ.

8 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

9 - ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام