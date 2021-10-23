البحرين تسجل 65 إصابة بكورونا ولا وفيات اليوم

سجلت وزارة الصحة البحرينة 65 حالة قائمة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 20 حالة لعمالة وافدة، و 36 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 9 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 55 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274473.

وبينت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتين، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 5 حالات، في حين أن 658 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 660 حالة قائمة.

وكان قد ترأس أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية الاجتماع السادس والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول الخليج العربي ، والأمين المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد رحب رئيس الجمارك بأعضاء المجلس ، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار تعميق وتوثيق الروابط والصلات لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولنا من علاقات أخوية وسمات مشتركة، من خلال وضع أنظمة متماثلة في الميادين الجمركية والتجارية والاقتصادية، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن البحرينية.