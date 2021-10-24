مواقف في حياة حسن أرابيسك.. السعدني وفول نور الشريف وترشيح أحمد زكي بمدرسة المشاغبين

"وحشتنا ياعم صلاح".. جملة تتردد من آن لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة للفنان القدير صلاح السعدني، بالعودة للساحة الفنية بعد غياب تخطى ٨ سنوات، وترددت بشدة اليوم مع ذكرى مولد العمدة سليمان غانم، حيث عاود محبيه السؤال عنه، وعن سبب غيابه عن الشاشة.



صديق العمالقة.. والحلفاوي مقرب

طوال سنوات عمله في السينما والتليفزيون والمسرح، اكتسب الفنان صلاح السعدني صداقات ومحبة عمالقة الفن، منهم الزعيم عادل امام والكوميديان سعيد صالح ونبيل الحلفاوي، أحمد زكي، محمود الجندي، محمد منير، محمد فريد، محمد وفيق، أبو بكر عزت، فريدة الشوباشي، فاروق الفيشاوي، لكن يبقى الفنان نبيل الحلفاوي لديه مكانة مميزة لا سيما وإنه أحد أبرز الفنانين المثقفين، لذا فصلاح السعدني يقدره ويحب شخصه للغاية.

حكاية فول عمة نور الشريف

من اصدقائه القدير الراحل نور الشريف، وكان للاخير معه مواقف مضحكة، ابرزها رواها نور وصلاح في لقاء تليفزيوني جمعهما، الموقف الأول رواه السعدني، كانا في مرحلة الدراسة، نور طالب في عامه الأول بمعهد الفنون المسرحية، والسعدني طالب في كلية الزراعة، جمعهما حب الفن، وأصبحا أصدقاء، وفي أحد أيام شهر رمضان دعا نور صديقه لتناول الإفطار في منزل عمته التي كان يقيم برفقتها، وفي الموعد المحدد طرق السعدني الباب وفتحت العمة ليتهلل وجهها مرحبة به، على عكس ما ارتسم على وجه نور، فقد نسى أنه دعا صديقه، وبالتالي لم يخبر عمته لتعد طعام مناسب، وكان إفطار هذا اليوم "فول بالطماطم"، ويقول السعدني ضاحكا: "أنا أصلا جاي من بيت مفيهوش أكل"، فما كان منهما الا الذهاب لصديقهما نبيل الهجرسي، وتناولا عنده اللحم.

وروى نور الشريف الموقف الثاني، الذي يدل على صفاء قلب السعدني، وكيف يخلو من كل مشاعر الغيرة والأنانية والغرور وعدم الرضا،

وقال: بالصدفة المخرج حسن الإمام اختارني للمشاركة في أحد أفلامه، وكان وقتها في عُرف الجميع أن السينما أهم من التليفزيون، بقيت أكثر شهرة رغم أن صلاح كان سابقني، وعمل أدوار هزت الوطن العربي، لكن عمره ما غار مني، ولما اتعرض فيلم السراب، يوم ولحظة اتمنى انها تتكرر مع زملاء الأجيال الجديدة، هذه اللحظة كانت ميلاد للعلاقة الأبدية بيني وبين صلاح، كنا ساكنين في شقق مفروشة مقابلة لبعض، ووجدته يقول لي: انا عازمك على الطعام احتفالا بنجاحك، عازمك بس مش معايا فلوس، هناكل شكك"، مضيفا: "واحتفل بيا احتفال لم انسه مدى حياتي".

العمدة يساند أحمد زكي ويرشحه للمشاغبين

موقف آخر يكتب في حياة حسن ارابيسك، رواه الناقد الفني طارق الشناوي، وقال إن الفنان صلاح السعدني كان له دورا في إظهار نجومية الفنان الراحل أحمد زكي، فهو من رشح أحمد زكي لدوره في مسرحية مدرسة المشاغبين أمام عادل إمام وصلاح السعدني ويونس شلبي وسهير البابلي، وذلك بعد اعتذاره عن المسرحية لانشغاله في عمل اخر.

أخر ظهور للعمدة في 2018

ابتعد العمدة منذ فترة طويلة عن الظهور فى أى مناسبات فنية أو اجتماعية، ويرفض الظهور الإعلامى وفرض على نفسه نوع من العزلة، حتى أنه لم يكن يرد على هاتفه، وكانت زوجته تتولى مهمة الرد لطمأنة من يتصل للاطمئنان عليه.

وكانت آخر صور لعمدة الدراما الذى أصبح يكره الأضواء تلك التى التقطها ابنه الفنان أحمد السعدنى ونشرها عام 2018 عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقاً: "أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير، بس أنا صورته بالعافية، قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك، صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا مُعتبر بس كله بيعدي، صباح الفل".

ابن الأصول ذو الطابع الريفي

السعدني ولد لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".



أول أعماله كانت مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل "الضحية"، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء"، تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة واخرها زواج القاصرات".