التنمية المحلية تكشف قيمة رسوم النظافة فى المنظومة الجديدة .. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطن تتراوح من جنيهين إلى 40 جنيها.

وأضاف "سعيد"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، المٌذاع عبر فضائية "أون إي"،: "الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل لم يتم المساس بالرسوم التي تحصل منها"، متابعا: "لم يتم زيادة الرسوم التي يتم تحصيلها من هذه الفئات وستنال الخدمات الجديدة بنفس فئة الرسوم".

وأشار: "كان الهدف الأساسي في القانون الجديد عدم المساس من تحريك الرسوم الخاصة بهؤلاء المواطنين من الحصول على كافة الخدمات في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات".

وأوضح الدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية،: "الذي تصل فاتورة الكهرباء الخاصة به ألف جنيه يدفع 40 جنيه كأقصى حد في منظومة النظافة الجديدة".

