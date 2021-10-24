حقيقة خطورة التبرع بالبلازما علي صحة المواطن.. تفاصيل

قال الدكتور محمود حنفي مدير وحدة التبرع بالبلازما بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن ثقافة التبرع بالدم والبلازما ليست منتشرة لدى بعض المصريين بالشكل الكافي وبالتالي نعمل على تغيير ثقافة للشعب المصري من أجل إقناعهم بأهمية التبرع بالبلازما ".

وأكد محمود حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" القيادة السياسية وجهت ببدء مشروع التبرع بالبلازما، وتم بداية المشروع بـ 6 مراكز على مستوى الجمهورية".

وأضاف محمود حنفي :" تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى مماثل للمعايير العالمية في ظل اتباع كامل للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

وتابع محمود حنفي :" واكمل محمود حنفي :" البلازما هي السائل الذي تسبح فيه كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ويتكون من مياه وبروتينات وأجسام مضادة ".

وأكمل محمود حنفي :" يتم الاستفادة من مشتقات البلازما في صناعة بعض الأدوية ويتم استخدامها في علاج أمراض نقص المناعة وبعض أمراض الكلى والكبد، والتبرع بالبلازما يحسن نشاط الدورة الدموية ".