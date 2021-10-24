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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : مشروع الـ100 ألف فدان من "الصوب الزراعية" يوفر غذاء صحيا آمنا

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب احمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الاهتمام بقطاع الزراعة في مصر، يستحوذ على نسبة كبيرة من اهتمام القيادة السياسية في مصر، وهذا ليس نظريًا كما كان في السابق ولكن بشكل عملي، بعد إعطاء إشارة البدء للعديد من المشاريع الزراعية العملاقة، ومنها مشروع الدلتا الجديدة الذي يقام على نحو 2.2 مليون فدان، تتضمن المرحلة الأولى منها استصلاح مليون فدان.

واضاف محسن في بيان له، ان مشروع الصوب الزراعية والذي تم تدشينه على نحو 100 ألف فدان عام 2018، يهدف  إقامة 10 آلاف صوبة زراعية، لتأمين الغذاء للمصريين وتقديم منتج زراعي فائق الجودة لملايين المصريين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى  الأهداف الضخمة من وراء مشروع "الصوب الزراعية" فمع انتهاء هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا، لتوفير غذاء صحي آمن للمواطن المصرى، وتقليل الفجوة الغذائية. وبالإضافة إلى هذا كله، فإنه يتميز بميزة تسويقية هامة جدًا حيث إنه قريب من موانىء الإسكندرية وبرج العرب وميناء الدخيلة.

واختتم عضو زراعة الشيوخ بأن مشروع الصوب الزراعية، واحدًا من الأحلام الكبرى في قطاع الزراعة المصرية وفوائده غير مسبوقة حال اكتماله.

زراعة قطاع الزراعة مجلس الشيوخ الصوب الزراعية برج العرب

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