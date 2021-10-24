الشرطة البريطانية تحقق في واقعة مسيئة لـ السعودية بمباراة نيوكاسل وكريستال بالاس

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، بدء التحقيق في واقعة رفع لافتة معادية للمملكة العربية السعودية خلال مباراة جمعت بين ناديي كريستال بالاس ونيوكاسل الإنجليزيين، وذلك عقب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الأخير.

وكتبت شرطة "كرويدون متروبوليتان" عبر تويتر إنها فتحت تحقيقاً في رفع هذه اللافتة على خلفية "ادعاءات بالعنصرية".

وقالت إن ضباطها يقومون بتقييم المعلومات بعد تلقيهم في يوم السبت 23 أكتوبر، تقريرا عن لافتة عدائية رفعها مشجعو كريستال بالاس.

وتعهدت الشرطة بأن "أي ادعاءات بالعنصرية ستؤخذ على محمل الجد".

ويشار إلى أن اللافتة المذكورة رفعت من قبل مجموعة من مشجعي نادي كريستال بالاس الإنجليزي باسم "هولمزديل فناتيك" المناهضة للمملكة والتي تعترض على بيع نادي نيوكاسيل للصندوق السعودي، والتي أصدرت بياناً يحتوي على العديد من الاتهامات المغلوطة الموجهة ضد المملكة.

وأصبح نيوكاسل الآن مملوكا بنسبة 80 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتقاسم مستثمرون آخرون الحصة المتبقية.