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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"تاء التأنيث" يحصد جائزة أفضل سيناريو وأفضل تصوير سينمائي من البرازيل

تاء التانيث
تاء التانيث

حصلت فيلم  المخرجة السينمائية والكاتبة اللبنانية أنجيلا مراد  "تاء التأنيث" بجائزة أفضل سيناريو وأفضل تصوير سينمائي من البرازيل، ريو دي جانيرو، في المهرجان السينمائي العالمي
Brazil International Monthly Independent Film Festival, Rio de Janeiro.

 وعنه تقول أنجيلا مراد، "تاء التأنيث" ظاهرة إنسانية مأساوية، وتظاهرة اجتماعية، ومهرجان إبداعي فني تجديدي، أدواته طفولة مهمشة وامرأة معذبة سجينة مجتمع ذكوري.

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تضيف :" من المعروف أن الصناعة السينمائية لا تُبنى إلا على عنصرين أساسين لايمكن الاستغناء عنهما، وهما، السيناريو والإخراج، فالسيناريو هو القلب النابض لأي فيلم سينمائي وأحد المكونات الأساسية، وهو أيضًا أهم جزء في عملية صناعة الأفلام السينمائية،وبالتالي فإن دور السيناريو هو الهدف الأسمى في عملية صُنع الفيلم.

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توضح أن مستوى الإبداع الذي شاهدناه في الفيلم كان مقدرة مخرجة مبدعة, وفريق عمل محترف, التقطت معهم مشاهدها الواقعية ووظفتها لخدمة نصها المنصوص بفعل الواقع، من خلال الطفل ماجد الذي جسد شخصيته احمد كازان في أول تجربة تمثيلية له، ليعكس وجه طفولة أتت إلى هذه الحياة لتعيش على هوامشها، أطفال غير مدرجين في السجلات الرسمية، ولا أوراق تثبت هوياتهم.
وخلال الفيلم، أذهل احمد الطفل المعجزة المشاهدين، فهو الممثل البطل الذي دخل القلوب واقنع الجميع بأدائه وقد تم ترشيحه لنيل جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم في احد المهرجانات السينمائية العالمية South America Awards.
 

المخرجة السينمائية فيلم روائي تاء التأنيث انجيلا مراد المهرجانات العالمية مخرجة

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