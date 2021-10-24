قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة يوضح تفاصيل حملات وقف التعديات على الأراضي.. فيديو

قال الدكتور عباس الشناوي ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، إن على خلفية حملات الزراعة لوقف التعديات على الأراضي ، إن الأرض الزراعية المصرية هي رمز للعطاء والنماء ، ومصدر الإمداد الغذائي ، مشيرا إلى أن مساعي الحفاظ على الرقعة الزراعية ، هو بمثابة الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين .

وأضاف الدكتور عباس الشناوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الدولة المصرية حصرت تعديات سافرة على الرقعة الزراعية ، منذ عام 2011 ، مع العلم أن الرقعة الزراعية القديمة على الدلتا القديمة ، تعتبر من أجود الأراضي الزراعية .

وأشار " الشناوي " إلى أن الدولة المصرية وجهت تشريعات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية ، والتوجه بأقصى سرعة لإزالة أي تعدي وهو بالمهد .

ولفت " الشناوي " إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تكلف الدولة المصرية تكاليف باهظة ، بالإضافة للمساحة الكبيرة التي تكون مهدرة وتقلل من توفير الأمن الغذائي .

وتابع " الشناوي " ، أن أي بناء متناثر لا يؤثر على إعادة زراعة الأراضي مرة أخرى ، موضحا أن المواطن الذي يحدث تلك التعدي يؤثر على نفسه في المقام الأول ، من حيث خسارة زراعة الجزء المقام عليه المبنى .