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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة يوضح تفاصيل حملات وقف التعديات على الأراضي.. فيديو

التعديات على الأراضي
التعديات على الأراضي الزراعية

قال الدكتور عباس الشناوي ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، إن على خلفية حملات الزراعة لوقف التعديات على الأراضي ، إن الأرض الزراعية المصرية هي رمز للعطاء والنماء ، ومصدر الإمداد الغذائي ، مشيرا إلى أن مساعي الحفاظ على الرقعة الزراعية ، هو بمثابة الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين .

 

وأضاف الدكتور عباس الشناوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الدولة المصرية حصرت تعديات سافرة على الرقعة الزراعية ، منذ عام 2011 ، مع العلم أن الرقعة الزراعية القديمة على الدلتا القديمة ، تعتبر من أجود الأراضي الزراعية .

 

وأشار " الشناوي " إلى أن الدولة المصرية وجهت تشريعات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية ، والتوجه بأقصى سرعة لإزالة أي تعدي وهو بالمهد .

 

ولفت " الشناوي " إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تكلف الدولة المصرية تكاليف باهظة ، بالإضافة للمساحة الكبيرة التي تكون مهدرة وتقلل من توفير الأمن الغذائي .

 

وتابع " الشناوي " ، أن أي بناء متناثر لا يؤثر على إعادة زراعة الأراضي مرة أخرى ، موضحا أن المواطن الذي يحدث تلك التعدي يؤثر على نفسه في المقام الأول ، من حيث خسارة زراعة الجزء المقام عليه المبنى .

قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة توك شو التعديات على الاراضي الزراعية وزارة الزراعة

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