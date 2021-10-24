مدحت صالح يفاجئ الجميع.. وشريف منير يكشف نقطة ضعف محمد هنيدي.. فيديو

قال الفنان محمد هنيدي خلال برنامجه "هنيدي شو" المذاع على فضائية "المحور:" مسرحية حزمني يا اشتهرت بحاجة الحمدلله وهى الارتجال الصح إللي جوة الموضوع مش بره الرواية والارتجال ده كان من كل نجوم المسرحية".



وعلق الفنان مدحت صالح على الفنان محمد هنيدي قائلًا: فاكر لما بوظتلكوا مشهد الحريم في مسرحية " حزمني يا " ولبست عيل صغير وده كلن بسبب ابني أدهم لما جالي وقالي ازاي يا بابي توافي تلبس واحدة ست فقفلني وقتها جدًا ولبست تاني يوم لبس عيل صغير و المشهد ادمر ".



وقال محمد هنيدي: " اليوم باظ ساعتها وزعلنا أوي " ، وعلق الفنان شريف منير ساخرًا :" انا مش عارف احنا كنا مستحملينك ازاي بصراحة ".



وأضاف محمد هنيدي :" أنا اتقالي بجد من ناس صحابنا أن مدحت صالح بيعرف يقلدني ودي كانت معلومة جديدة بالنسبالي ".



وكشف الفنان شريف منير عن نقطة ضعف محمد هنيدي في مشهد طريف :" لو سمع صوت ورقة قزاز يتجنن ".



تفتكروا إيه نقطة ضعف هنيدي 🤔 شريف منير كشف سره قدام الجمهور 😂😂 - YouTube