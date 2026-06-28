صراع أوروبي على موهبة المغرب.. باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يتنافسان على أيوب بوعدي

يستعد نادي باريس سان جيرمان للتحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه، بعدما واصل هيمنته الأوروبية بالتتويج بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، حيث يسعى النادي الفرنسي إلى تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه لويس إنريكي بضم عناصر شابة قادرة على صناعة الفارق.

بوعدي يدخل حسابات باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان وضع الموهبة المغربية أيوب بوعدي ضمن قائمة اهتماماته خلال الميركاتو الصيفي، بعدما لفت لاعب الوسط الشاب الأنظار خلال الفترة الماضية مع نادي ليل، إلى جانب تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع "le10sport"، فإن النادي الباريسي يتابع تطورات وضع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، لكنه يواجه منافسة قوية من عدد من كبار أندية أوروبا الراغبة في الحصول على خدماته.

مانشستر سيتي يتحرك لحسم الصفقة

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن مانشستر سيتي بدأ بالفعل خطوات جادة للتعاقد مع بوعدي، بعدما أجرى اتصالات مع اللاعب ومحيطه خلال الفترة الماضية.

وقال رومانو: "تم إجراء اتصالات مع المقربين من اللاعب منذ فترة، والفكرة هي التعاقد معه الآن، لكن مع بقائه في ليل لموسم إضافي حتى صيف 2027".

وأضاف: "لم يُحسم الأمر بعد، لكن مانشستر سيتي يعمل على هذه الخطة لإتمام الصفقة، وهناك أندية أخرى مهتمة، ليفربول أجرى اجتماعات، وكذلك آرسنال، وباريس سان جيرمان لا يزال يتابع اللاعب".

أولوية باريس تؤجل تحركه

وأوضح رومانو أن باريس سان جيرمان لم يتقدم بشكل كبير في ملف بوعدي حتى الآن، بسبب تركيزه على تدعيم مراكز أخرى داخل الفريق، خاصة الخطين الهجومي والدفاعي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمنح مانشستر سيتي فرصة لمحاولة خطف اللاعب مبكرًا، ضمن استراتيجية النادي الإنجليزي في الاستثمار بالمواهب الشابة وإعادة تطويرها قبل الاعتماد عليها مستقبلًا.

مستقبل مفتوح أمام الموهبة المغربية

وفي ظل استمرار اهتمام كبار أوروبا بخدمات أيوب بوعدي، يبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا على عدة احتمالات، خاصة مع المنافسة القوية بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال.

ويواصل اللاعب المغربي الشاب جذب الأنظار بفضل مستواه المتطور، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة الأوروبية خلال السنوات المقبلة.