باي باي.. منة فضالي تودع الصيف من داخل حمام السباحة

نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي من داخل حمام السباحة، مرتدية مايوه باللون الأسود، جالسة فوق عوامة فلامينجو باللون الوردي.

وعلقت منة فضالي علي الصور، كاتبة: “باي باي صيف”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ منة فضالي، كالاتي:

“منورة - جميلة - رقيقة - كيوت اوي”.

أعمال منة فضالي المُقبلة

وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، وكان صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ،ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل في دور العرض السينمائي فالتي وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.



فيلم فى القلب

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها، بصور جديدة من كواليس أحدث أعمالها الفنية، فيلم “في القلب”، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي، في الصور، رفقة الفنان خالد سليم، وعلقت عليها "أنا سعيد جدًا بالعمل مع أفضل أصدقائي، خالد، للمرة الثانية، وأتمنى النجاح لنا ولجميع الطاقم # فيلم_في_القلب # منه_فضالي_دنيا".

فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.