مش هتحرمك من الأكل.. وصفة سريعة لإنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم

قال الدكتور خالد الغزالى، خبير التغذية واستشاري النباتات الطبية، إنه لا بد من تنظيم عملية تناول الوجبات الغذائية بغض النظر عن تغيير الفصول الأربعة وعمل نظام تغذية معين، لافتا إلى أن البعض يعانى من السمنة فى فصل الشتاء، حيث يضعون مبررات لتناول كميات كبيرة من الطعام لشعورهم بالجوع.

وأضاف خالد الغزالى، خلال استضافته ببرنامج “سفرة وطبلية” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن منتج البيستا لعلاج السمنة يتكون من 5 مكونات، منها 3 أنواع من الألياف مثل أعشاب القطونة، وردة الخبز، والشوفان.

وأشار إلى أن عشب البيستا لعلاج السمنة بطعم التفاح الأخضر، ويتم وضعه فى كوب مياه مع عدم تركه تجنبا لتكوين مادة الجيلاتين به، ويجب تناول كوبين من المياه بعدها، حيث يعمل على امتلاء المعدة.

وأكد خالد الغزالى أنه يجب الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوي على الألياف لأنها تساعد فى عملية الهضم وحرق الدهون ، لافتا إلى أن العيش السن والفاكهة والخضراوات تحتوى على الألياف وينصح بتناولها.

ولفت استشاري النباتات الطبية، إلى أن أكثر مسببات زيادة الوزن هي الأكلات التي تحتوي على سكريات مرتفعة وليست الدهون كما كان يعتقد مؤخرا، والتي تصبح إدمانا لدى الكثيرين.

وأوضح خالد الغزالى أن كورس "الأنسليوم" يحتوى على قدرة هائلة جدا على امتصاص المياه وزيادة حجمها، مما يزيد من الإحساس بالشبع.