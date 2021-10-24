مجاهد وعوض يجتمعان بكيروش للاطمئنان على ترتيبات معسكر المنتخب

استقبل أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، بحضور أحمد حسام عوض، عضو الاتحاد، كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

وتم استعراض الترتيبات الخاصة لمعسكر الفريق الشهر المقبل استعدادًا للجولتين الأخيرتين أمام أنجولا والجابون ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تم الاطمئنان على جميع العوامل المساعدة لتحقيق هدف المنتخب الوطني لهذه المرحلة باستمرار تصدره لقمة مجموعته للتأهل إلى الدور الحاسم للتصفيات لتحقيق أمل الجماهير بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وهو ما لم يتحقق من قبل.