مصدر بالأهلي: موقفنا قانوني في أزمة أجاي

أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عدم وصوله أي خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بخصوص شكوي من لاعب الفريق جونيور اجاي.

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة أن النادي الأهلي موقفه القانوني سليم بنسبة 100% ولا أي شيء يؤثر علي قرار النادي.

وأكمل: جونيور اجاي يأخذ مستحقاته بشكل مستمر ولا يوجد شيء متأخر من قبل إدارة النادي كما أن قائمة الانتظار هي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم ولا دخل لنا بها.

وأوضح المصدر أنه يتم التفاوض بين الإدارة واللاعب لإنهاء الأمور بتسوية مادية دون اللجوء للفيفا ولكن ما عطل المفاوضات أن اجاي يرغب في الحصول علي عقده كامل وهو ما رفضه النادي وهناك مفاوضات حالية لحل الأمور.

في سياق آخر كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن حضور جونيور أجاي لاعب فريق الأهلي لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن موقف جونيور أجاي لدعم الفريق ومساندته جاء رغم الأزمة بينه وبين إدارة الأهلي ووضعه على قائمة الانتظار.

حسم النادي الأهلي التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الحرس الوطني بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ، على استاد الأهلي- السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 .