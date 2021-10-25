لحم الخنزير .. أضراره الصحية وأسباب تحريمه

لحم الخنزير.. نعلم أن لحم الخنزير محرم شرعاً للمسلمين، لذا يجب التعرف على أسباب تحريم لحم الخنزير، وأضرار لحم الخنزير، وحكمة خلق الخنزير، وحكم لبس الحذاء المصنوع من جلد الخنزير.

أسباب تحريم لحم الخنزير

لحم الخنزير محرم شرعاً للمسلمين، فقال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) صدق الله العظيم.

كما قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، إن الخنازير من الحيوانات المحرمة على المسلمين، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يربي الخنازير أو يتاجر فيها؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى به السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح (أي يوقدون بها المصابيح) بها الناس. قال: لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» متفق عليه. وقال تعالى: ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

أضرار لحم الخنزير

-قوله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) صدق الله العظيم، أي أن لحم الخنزير نجس، وهو ضار ومؤذٍ.

-تسبب لحومه أمراض عديدة.

-الخنازير تُصاب ببعض الأمراض، مثل الأمراض الطُفيليّة، والأمراض البكتيريّة، والأمراض الفيروسيّة.

-الخنزير يختصّ مُنفرداً بنقل 27 مرضاً وبائيّاً إلى الإنسان.

-يمكن أن يصاب الشخص المدمن على تناول لحم الخنزير بالتهاب الكبد E

-الخنزير ناقل للطفيليات، فمثلا يمكن أن يصاب من يأكله بداء الشعرينات الطفيلي (Trichinosis) الذي تسببه دودة Trichinella الطفيلية

-لحم الخنزير يحتوي على بكتيريا تسبب "اليريسينيا" (yersiniosis)، وهي عدوى معوية حادة يرافقها إسهال وحرقة وآلام حادة.

-ووفقا لنتائج الدراسات التي أجرتها الأكاديمية الأمريكية لعلوم الأعصاب عام 1983، يمكن أن تؤدي اليريسينيا إلى مضاعفات لمجموعة من الأمراض العصبية.

-تنتقل هذه الأوبئة والأمراض عن طريق مُخالطة الخنزير أثناء تربيته أو أثناء التّعامل مع مُنتجاته.

حكمة خلق الخنزير

قيل أنّ الحكمة من خلق الخنزير هي مهمته في تنظيف القاذورات.

وقيل أيضاً أنّه شاهد على عقاب الله لبعض الأمم التي مسخهم إلى قردة وخنازير.

حكم لبس الحذاء المصنوع من جلد الخنزير

قال علي جمعة في فتوى له، انه لا يجوز ارتداء هذا الحذاء، لأن الانتفاع بالخنزير حرام شرعًا.