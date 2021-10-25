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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مركز تحديث الصناعة: إطلاق خطة تطوير العسل الأسود من قنا اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يطلق مركز تحديث الصناعة، خطة تطوير صناعة العسل الأسود، اليوم الإثنين، من محافظة قنا، بحضور ممثلين عن كل الجهات المشاركة في تنمية التكتلات الاقتصادية بالصعيد.

 

وتمهيدا لاطلاق الخطة أجرىمركز تحديث الصناعة عددا من الزيارات الميدانية لمحافظة قنا؛ لمناقشة ملامح خطة تطوير العسل الأسود المقرر إطلاقها اليوم مع كبار أعضاء التكتل ودراسة أهم مشاكلهم، وذلك للخروج بأهم التوصيات ضمن خطة شاملة تستوعب كافة التحديات والمشاكل التي يواجهها التكتل وتسعى لحلها. 

 

وتعتبر الجولات الميدانية لفريق مركز تحديث الصناعة، حلقة في سلسلة ممتدة من الأنشطة التي يتولى المركز مسؤولية تنفيذها علي أرض الواقع ضمن برنامج تنمية التكتلات الصناعية في صعيد مصر. 

 

ويلعب مركز تحديث الصناعة، الدور التنفيذي لأنشطة البرنامج تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة عدد من الوزارت والجهات علي رأسها وزارة التنمية المحلية، وزارة التخطيط، المجلس التصديري والغرف الصناعية المعنية بمجال عمل التكتلات المختلفة. 

 

كما يعتبر تكتل صناعة العسل الأسود واحداً من أهم تلك التكتلات التي يستهدفها البرنامج، ويسعى مركز تحديث الصناعة من خلاله لتطوير 200 عصارة للعسل على مستوى ثلاث مراكز رئيسية بمحافظه قنا هي نجع حمادي، فرشوط، أبو تشت.

مركز تحديث الصناعة خطه العسل الأسود قنا الصناعة

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