أطعمة وفواكه صحية لمرضى الكبد .. بديل للأدوية

يحتاج مرضى الكبد الإهتمام بصحته بشكل كبير، ووضع الوجبات التي يتناولها في عين الاعتبار، لأن الكبد مسئول عن عن إنتاج البروتينات والكوليسترول والصفراء إلى تخزين الفيتامينات والمعادن وحتى الكربوهيدرات.

ووفقًا للأبحاث العلمية أن يساعد الكبد على تفكيك السموم مثل الكحول والأدوية والمنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على الكبد في حالة جيدة أمر مهم للحفاظ على الصحة.

فواكه لمرضى الكبد

هناك بعض الفواكه الصحية التي يجب على مريض الكبد أن يتناولها، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

1- العنب والتوت

يحتوي كل من العنب البري والتوت البري على الأنثوسيانين، وهي مضادات الأكسدة التي تمنح التوت ألوانها المميزة، كما تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية.

وأظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن التوت البري الكامل والتوت الأزرق، بالإضافة إلى مستخلصاتهما أو عصائرهما، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

علاوة على ذلك، فقد ثبت أن مستخلص التوت الأزرق يمنع نمو خلايا سرطان الكبد البشرية في دراسات أنبوب الاختبار، وجعل هذه التوت جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي طريقة جيدة للمساعدة في التأكد من تزويد الكبد بمضادات الأكسدة التي يحتاجها للبقاء بصحة جيدة.

2- الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت على مضادات الأكسدة التي تحمي الكبد بشكل طبيعي، كما وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن كلاهما يساعد في حماية الكبد من الإصابة.

أظهرت الدراسات أيضًا أن مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تساعد في تقليل تطور التليف الكبدي، وهي حالة ضارة تتراكم فيها الأنسجة الضامة المفرطة في الكبد. ينتج هذا عادةً عن التهاب مزمن.

علاوة على ذلك ، في الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون، قلل النارينجين من كمية الدهون في الكبد وزاد من عدد الإنزيمات اللازمة لحرق الدهون ، والتي يمكن أن تساعد في منع تراكم الدهون الزائدة.

وتشير الأدلة الحالية إلى أن الجريب فروت طريقة جيدة للحفاظ على صحة الكبد من خلال المساعدة في منع التلف والالتهابات.

3- التين الشوكي

قال الأطباء أن التين الشوكي يستخدم كعلاج فعال لبعض الأمراض مثل قرحة المعدة، والجروح، وتعب، مرض الكبد.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه الآثار ناتجة عن انخفاض الالتهاب ، والذي يحدث غالبًا بعد شرب الكحول.

وجدت هذه الدراسة أن العصير ساعد في تقليل مقدار الضرر التأكسدي وإصابة الكبد بعد تناول الكحول والحفاظ على استقرار مستويات مضادات الأكسدة والالتهابات.

أطعمة لمرضى الكبد

وبجانب تناول الفواكه هناك بعض الأطعمة أيضا التي يحتاج مرضى الكبد أن يتناولها وهي كالأتي

1- الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية تساعد في تقليل الالتهاب وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجد تحليل أجري في عام 2016 أن أحماض أوميغا 3 الدهنية ساعدت في خفض دهون الكبد والدهون الثلاثية لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

بينما يبدو أن تناول الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 مفيد لكبدك، فإن إضافة المزيد من دهون أوميغا 3 إلى نظامك الغذائي ليس هو الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته.

2- الخضار الورقية

قد تساعد المركبات الموجودة في السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى في مكافحة مرض الكبد الدهني.

ووجد أن تناول السبانخ على وجه التحديد يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، ربما بسبب النترات والبوليفينول المتميز الموجود في الأوراق الخضراء.

3- الفول

من النظام الغذائي وأمراض الكبد يشير إلى أن البقوليات مثل العدس والحمص وفول الصويا والبازلاء ليست فقط أطعمة كثيفة من ناحية التغذيةـ ولكنها تحتوي أيضًا على النشويات المقاومة التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء.

قد يساعد استهلاك البقوليات في خفض نسبة السكر في الدم والدهون الثلاثية لدى الأشخاص المصابين بالسمنة. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبقوليات ساعدت على وجه التحديد في تقليل احتمالية الإصابة بـ الكبد.

المصدر

healthline