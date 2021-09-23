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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أبرزها مقاومة الأنسولين .. تعرفي على أسباب الإصابة بالكبد الدهني .. وأعراض تحذيرية انتبهي إليها

صدى البلد

أبرزها مقاومة الأنسولين ..تعرفي على أسباب الإصابة بالكبد الدهني 

انتبهى إليها .. أعراض تحذيرية للكبد الدهني 


يعد الكبد الدهني من أخطر المشكلات الصحية التى تهدد الكبد ويجب اكتشافها مبكرا لأنه يهدد الإنسان بمضاعفات خطيرة أبرزها تليف وفشل الكبد مما يهدد حياة الإنسان ويعد من الطبيعي أن تتواجد كمية معينة من الدهون في الكبد، فهو أمر طبيعي ولكن الخطر يبدأ عندما يشكل الدهن في الكبد نسبة أكثر من 5- 10% من وزن الكبد وعندما تتراكم الدهون على الكبد بنسبة كبيرة، تتراكم السموم في مجرى الدم مما يؤدي إلى الارتباك الذهني وقلة الوعى والإدراك.

أسباب الإصابة بالكبد الدهني 


ووفقا لموقع هيلث، هناك العديد من العوامل التي قد تسبب أو تسهم في تطوير الكبد الدهني

السمنة:

 تشير التقديرات إلى أن 30-90٪ من البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة مصابون بالكبد الدهني  وقد يزداد الأمر سوءًا عند الأطفال بسبب السمنة.

مقاومة الأنسولين:

 أثبتت الدراسات أن مقاومة الأنسولين ومستويات الأنسولين المرتفعة تزيد من تخزين الدهون في الكبد لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي.
 

يساعد تناول الكربوهيدرات المكررة بشكل متكرر فى  تخزين الدهون في الكبد ، خاصة عندما يتم تناول كميات كبيرة من قبل الأفراد الذين يعانون زيادة الوزن أو مقاومة الأنسولين.

 

تناول المشروبات السكرية: 

المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا ومشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، والذي ثبت أنه يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد لدى الأطفال والبالغين. 


ضعف صحة الأمعاء: 

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن وجود خلل في بكتيريا الأمعاء ، أو مشاكل في وظيفة حاجز الأمعاء قد يكون بنسبة كبيرة بسبب وجود الكبد الدهنى.

 أعراض تحذيرية 

ووفقا لما جاء في موقع "سبوتنيك"  أن زيادة الدهون تؤدي إلى ظهور أعراض تحذيرية لا يعرف أغلب البشر أنها تدل على وجود هذه المشكلة الخطيرة في الكبد، مثل:انتفاخ تحت العينين، أو الكاحل، أو تورم الأصبع فعندما تتراكم السموم يتعامل الجسم معها بذكاء ويعمل على التخفيف من آثار السموم من خلال زيادة الماء في الجسم واحتباس السوائل.

علامات تحذيرية للكبد الدهنى 


إليك  أكثر المشاكل الصحية شيوعا وهى تراكم الدهون على الكبد 

1. صعوبة النوم ..عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، قد يكون من الصعب الحصول على ليلة جيدة من الراحة.


2. حكة الجلد ..حكة الجلد تعد من أولى العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح. 


3. اصفرار العيون ..يمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد.

4. مشاكل في الذاكرة ..عندما يفشل الكبد، يمكن أن يؤثر تراكم السموم في الدم على دماغك.

5. الإرهاق باستمرار ..يمكن أن يكون التعب المزمن أحد أعراض العديد من الأمراض، فإذا كان لديك إرهاق دون سبب محدد، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة.


6. وزنك يرتفع أو ينخفض ..إذا كان وزنك يأخذ منعطفًا حادًا لأعلى أو لأسفل دون جهد، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلات في الكبد.

سموم ودهون الكبد

 

بجانب العلامات السابقة، إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد يقدمها موقع  Bright Side

الثوم 

يحتوي الثوم أيضًا على أرجينين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم في الكبد.


زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز الكبد كثيرًا عند تناوله باعتدال على التخلص من السموم فى الجسم.


البنجر

ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم.

 

علاج الكبد الدهنى 


وفقًا لمايو كلينك ، فإن اختيار نظام غذائي صحي هو خط الدفاع الأول.

اختر نظامًا غذائيًا نباتيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية ، ينصح الجسم الصحي.

كما يوصي بالحفاظ على وزن صحي. إذا كنت تعاني زيادة الوزن أو السمنة ، فقلل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم ومارس المزيد من التمارين. 

إذا كان وزنك صحيًا، اعمل في الحفاظ عليه باختيار نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة و تمرن معظم أيام الأسبوع. 

احصل على موافقة طبيبك أولاً إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام.

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