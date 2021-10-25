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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل افتتاح الطريق الأثري .. إنقاذ 19 كبشا بالفناء الأول لمعبد الكرنك ..شاهد

ترميم 19 كبش بمعبد
ترميم 19 كبش بمعبد الكرنك

 تشهد مدينة الأقصر عددا من الاكتشافات ومشروعات الترميم الأثرية الهامة تزامنا مع قرب افتتاح طريق الكباش الأثري فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  وعدد من سفراء دول العالم والفنانين العرب والإعلاميين .

ومن أهم هذه المشروعات الأثرية الجديدة التى تم الإعلان عنها مشروع ترميم إنقاذ 19 تمثال كباش من داخل الفناء الأول لمعبد الكرنك وذلك بواسطة بعثة مصرية خالصة .

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يقول الطيب غريب مدير معبد الكرنك أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من ترميم 19 كبش الموجودين بالجهة الشمالية من فناء الأول وهذه الكباش ترجع الى عصر الملك رمسيس الثاني ،المرحلة الأولى شملت 29 كبش تم اختيار أربعة منهم ليكونوا سفراء لتزيين ميدان التحرير مع مسلة من نفس العصر ، جميع الكباش من الحجر الرملي ولكن للأسف فى سنة 1970 تم ترميم هذه الكباش بالطريقة التي كان مسموح بها وقتها وهى الطوب الأحمر والاسمنت الأسود مما نتج عنهم أضرار كبيرة في أعمال الترميم بسبب حدوث الرطوبة مما يؤثر بالسلب على الحجر من الداخل فيسبب عملية نحر فى جسم الحجر نفسه لذلك تم البدء فى أعمال الترميم بالموسم السابقة عن طريق بعثة مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار وأعضاء البعثة جميعهم مصريين  برئاسة الأثري صلاح الماسخ وتحت إشراف منطقة أثار الكرنك .

وكان قد أعلن  الدكتور مصطفي وزيري  الامين العام للمجلس الاعلى للاثار عن الانتهاء من إنقاذ جميع تماثيل الكباش من داخل الفناء الأول من داخل معابد الكرنك بأيادي مصرية خالصة،إستعدادا لاحتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر " الأقصر في ثوبها الجديد " على هامش الانتهاء من مشروع  إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى " طريق الكباش ".
واضاف أنه تم ترميم وإحياء الآثار المصرية بالأقصر وظهور ألوان الأعمدة والجدران على المعابد لأول مرة منذ ألاف السنين سيجعل الأقصر أكبر متحفا مفتوحا سيلفت أنظار العالم.

ترميم 19 كبش بالكرنك
ترميم 19 كبش بالكرنك
ترميم 19 كبش بالكرنك
ترميم 19 كبش بالكرنك
ترميم 19 كبش بالكرنك
ترميم 19 كبش بالكرنك
الأقصر معبد الكرنك طريق الكباش معابد الكرنك مدينة الأقصر تماثيل الكباش المرحلة الثانية مشروعات الترميم الأثرية

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