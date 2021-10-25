أخبار التوك شو| وزير الشباب يعلق على عودة مرتضى منصور.. أحمد موسي يهاجم رونالدو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة بدأت منذ 2007 الاستعداد للعرس الأثري الخاص بإعادة فتح طريق الاحتفالات الكبرى أو المواكب الكبرى أو "طريق أبو الهول"، الذي يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر.



وزير الشباب والرياضة عن عودة مرتضى منصور: نحرص على عدم حدوث مشاكل

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على عودة المستشار مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعدما صدر حكم قضائي بذلك اليوم الأحد.

أحمد موسي: مصر ليس لديها أزمة فاكهة وطبق البيض ينخفض لـ49 جنيها

قال الإعلامي أحمد موسي، إن مصر ليس لديها أزمة فاكهة بل تقوم بتصدير الفواكه، مشيرًأ إلى أن وزارة التموين دشنت مبادرة للمحال التجارية والمجمعات لتزويدها بالبيض؛ وهو ما سيجعل سعر الكرتونة يصل إلى 49 جنيهًا في الأسواق.

وزارة التخطيط توضح الهدف من المتسوق السري.. فيديو

قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المتسوق السري عبارة عن مقيم خفى يذهب لتلقي الخدمة كمواطن عادي وذلك لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهود عيان على قتيل طنطا: ذبحوه بعد ما أكلوا معاه

رصد برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، القصة الكاملة لـ مقتل شاب يدعى أمير فاروق بطنطا على يد 3 متهمين قتلوه بـ 17 طعنا انتقاما منه بسبب خلافات بينهم.



دافع عن فتاة في 2019..نهال طايل تكشف تفاصيل مقتل شاب بـ17 طعنة

رصد برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، القصة الكاملة لـ مقتل شاب يدعى أمير فاروق بطنطا على يد 3 متهمين قتلوه بـ 17 طعنا انتقاما منه بسبب خلافات بينهم.



الري: نتبادل التجارب والخبرات بين الدول في أسبوع القاهرة للمياه.. فيديو

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الخطة القومية للموارد المائية لعام 2032.



الري: احتياجات مصر من المياه 114 مليار متر مكعب ومواردها 60 فقط..فيديو

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن حجم الموارد المائية المتاحة لمصر من المياه 60 مليار متر مكعب، بينما تبلغ احتياجاتنا 114 متر مكعب، أي أن احتياجاتنا ضعف الموارد المتاحة".



مقبلون على الذروة.. الكشف عن موعد انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. فيديو

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن موعد انكسار الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.



أحمد موسي يهاجم رونالدو: خرج عن النص وكان يجب طرده

علق الإعلامي أحمد موسي، على تألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وإحرازه هاتريك، قائلا: كان لا بد من طرد رونالدو من المباراة، إلا أن الحكم تعاطف معه ولم يفعل.