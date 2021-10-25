عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| وزير الشباب يعلق على عودة مرتضى منصور.. أحمد موسي يهاجم رونالدو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


أمين الأعلى للآثار: العالم سيتغنى بحفل المواكب الكبرى في الأقصر

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة بدأت منذ 2007 الاستعداد للعرس الأثري الخاص بإعادة فتح طريق الاحتفالات الكبرى أو المواكب الكبرى أو "طريق أبو الهول"، الذي يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر.
 

وزير الشباب والرياضة عن عودة مرتضى منصور: نحرص على عدم حدوث مشاكل
علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على عودة المستشار مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعدما صدر حكم قضائي بذلك اليوم الأحد.

أحمد موسي: مصر ليس لديها أزمة فاكهة وطبق البيض ينخفض لـ49 جنيها
قال الإعلامي أحمد موسي، إن مصر ليس لديها أزمة فاكهة بل تقوم بتصدير الفواكه، مشيرًأ إلى أن وزارة التموين دشنت مبادرة للمحال التجارية والمجمعات لتزويدها بالبيض؛ وهو ما سيجعل سعر الكرتونة يصل إلى 49 جنيهًا في الأسواق.

وزارة التخطيط توضح الهدف من المتسوق السري.. فيديو
قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن  المتسوق السري عبارة عن مقيم خفى يذهب لتلقي الخدمة كمواطن عادي وذلك لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهود عيان على قتيل طنطا: ذبحوه بعد ما أكلوا معاه
رصد برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، القصة الكاملة لـ مقتل شاب يدعى أمير فاروق بطنطا على يد 3 متهمين قتلوه بـ 17 طعنا انتقاما منه بسبب خلافات بينهم.
 

دافع عن فتاة في 2019..نهال طايل تكشف تفاصيل مقتل شاب بـ17 طعنة
رصد برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، القصة الكاملة لـ مقتل شاب يدعى أمير فاروق بطنطا على يد 3 متهمين قتلوه بـ 17 طعنا انتقاما منه بسبب خلافات بينهم.

الري: نتبادل التجارب والخبرات بين الدول في أسبوع القاهرة للمياه.. فيديو
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الخطة القومية للموارد المائية لعام 2032.


الري: احتياجات مصر من المياه 114 مليار متر مكعب ومواردها 60 فقط..فيديو
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن حجم الموارد المائية المتاحة لمصر من المياه 60 مليار متر مكعب، بينما تبلغ احتياجاتنا 114 متر مكعب، أي أن احتياجاتنا ضعف الموارد المتاحة".


مقبلون على الذروة.. الكشف عن موعد انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. فيديو
كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة،  عن موعد انكسار الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.


أحمد موسي يهاجم رونالدو: خرج عن النص وكان يجب طرده
علق الإعلامي أحمد موسي، على تألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وإحرازه هاتريك، قائلا: كان لا بد من طرد رونالدو من المباراة، إلا أن الحكم تعاطف معه ولم يفعل.

 

برامج التوك شو مصطفي وزيري طريق الاحتفالات معبد الأقصر أشرف صبحي مرتضى منصور

ترشيحاتنا

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

تعرف على حكام مباراتي "الأهلي - الإسماعيلي" و "الزمالك - إنبي" في افتتاح الدوري

في ذكرى وفاته.. نجيب سرور الشاعر الذي حارب الجميع

مريم حسين لـ نزار الفارس: سعد لمجرد أفضل من محمد رمضان وأنا مش زي رانيا يوسف

طالبان تعلق على تصريحات بوتين بشأن إمكانية رفعها من قائمة الإرهاب

13 دعاء قبل النوم يجعلك تسمع خبرا سعيدا في الصباح عن رزقك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

عظام أسماك وأصوات أشباح ودم..حكاية دجال منشأة ناصر مع المطلقات لمدة اعوام

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ