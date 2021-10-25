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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد فضل: محمد صلاح بقي زي شهر رمضان بالنسبة للمصريين.. فيديو

صلاح
صلاح

علق  كابتن محمد فضل  نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على إبداع  النجم الدولي محمد صلاح مع فريق ليفربول، قائلاً : "محمد صلاح  دلوقتي  قيمته ليست في  الكورة بس، ولكنة الأن له تأثير على كل الشباب الصغير  عرف أن هناك قدوة بعقلية محمد صلاح وطموحه فأصبح نموذجاً يحتذى به  سواء في المجال الرياضي أو غيره .. حتى الناس الكبار يتعاملوا مع محمد صلاح  وخوفهم عليه كأنه ابنهم". 


وأضاف  محمد فضل خلال مداخلة  هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع  على شاشة " ON" قائلاً: "بقينا بنقعد نتجمع كلنا على أي مباراة  لمحمد صلاح .. زي شهر رمضان اللي بيجمع كل المصريين من غير مقارنة.. محمد صلاح بقى بيجمع المصريين في الكافيهات زي ما المصريين  يتجمعوا على سفرة شهر رمضان".

وواصل فضل: "صلاح حالة فريدة ربنا يكرمه وكلنا بندعيله".

وحول المقارنة بين صلاح وميسي ورونالدوا  قال  محمد فضل : “ المقارنة ممكن تبقى ظالمة لو أخذنا خبرات  حد زي  رونالدوا لمدة عشرين سنة لكن لو بلغة الأرقام صلاح أفضل لاعب في العالم  وفقاً لسنة وإنجازاته وشخصيته وطموحه خاصة أنه طور من نفسه في كافة المناحي”.

وأتم: “الأرقام مش في الملعب فقط لكن السؤال ازاي أعرف كلاعب أتعامل مع الجمهور؟”.

محمد فضل الشباب النادي الأهلي محمد صلاح منتخب مصر الأهلى فريق ليفربول شهر رمضان

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