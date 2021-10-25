على الهواء.. مصالحة بين حسني عبد ربه وأحمد فتحي ببرنامج "أوضة اللبس"

قام حسني عبد ربه نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الاسماعيلي بمصالحة أحمد فتحي نجم بيراميدز وزميله السابق فى الدراويش والمنتخب الوطني على الهواء عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد.

وقال حسني عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" أنا على الهواء أرغب فى مصالحة أحمد فتحي صديق عمري وعشنا سويًا كثيرًا، وأريد أن اقول له لا تسمع من اى شخص".

وأضاف:" السبب فى زعل أحمد فتحي كان بسبب فهمه الخطأ لتصريحاتي عن انتقاله إلي بيراميدز وأنى قلت بسبب الفلوس، ولكن أنا كنت أقصد أنى كنت أرغب فى اعتزال أحمد فتحي فى النادى الأهلي".

ورد أحمد فتحي عبر برنامج أوضة اللبس:" حسني عبد ربه أخويا ولا يوجد أي زعل بيننا".