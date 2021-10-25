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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني يتعاون مع إيهاب عبد الواحد في أغنية جديدة

صدى البلد

أكد الفنان أكرم حسني، انه انتهى من العمل على اغنية جديدة مع الملحن ايهاب عبد الواحد.

 

نشر أكرم حسني صورة جمعته بكل من شيكو وايهاب عبد الواحد والموزع نادر حمدي، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام" وعلق عليها قائلاً: “كان المفروض نعمل عشا .. عملنا اغنية”.

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يذكر أن كشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين الفنان محمد منير مؤخرا، والتعاون الذي سيجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

وقال أكرم، ببرنامج "راجل و2 ستات": "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وفي أغنية شغالين عليها من كلماتي وألحاني، لما سمعها الكينج عجبته للغاية، فقالي هغني الأغنية دي أول لما أرجع من ألمانيا".

وتابع: "في الماضي كان من ضمن أحلامي فقط أن أقابله وأقعد مع الكينج، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغني لي أغنية من كلماتي ولحني وده إحساس حلو أوي".

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