أول تعليق من مجدي الهواري على أنباء ارتباطه بأنغام

نفى المخرج مجدي الهواري، شائعة زواجه من الفنانة أنغام، حيث تداول مروجو الشائعات هذة الشائعة بشكل استفز الطرفين.

قال مجدي الهواري من خلال لقائه في برنامج ذا انسايدر : "أنغام أختي وصاحبتي من زمان ، وإحنا فوق مستوى الشائعات، لأن في صلة كبيرة جدًا بينا، زمالة وصحوبية وأخوة وأنا محب كبير، ولما بكتب أنا بحب أنغام فأنا من جمهورها ودي حاجة مفهومة ومش محتاج نكبر الموضوع، وسخيف أنه يتقال حاجة زي كده".



يذكر أن حرصت الفنانة أنغام على حضور العرض المسرحى ياما فى الجراب يا حاوى ، حيث نشر المخرج مجدى الهوارى صور تجمعه بفريق العمل على المسرح .

وعلق مجدى الهوارى قائلاً : “ لما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة يبقي لازم تكون فيها الحلوة أنغام نورتينا ياغالية ” .

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني .

فريق عمل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي



ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.