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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد طارق حامد.. فيديو

طارق حامد
طارق حامد

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد طارق حامد لاعب وسط الفريق قبل انطلاق مران أمس الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ونظم لاعبو الفريق ممرا شرفيا لطارق حامد للاحتفال به، كما حرص أعضاء الجهاز الفني على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

ويحتفل طارق حامد، بعيد ميلاده الـ33 اليوم حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988، ويعد طارق حامد أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك منذ عام 2014 قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

وأصبح حامد أحد قادة الفريق الأبيض نظراً لما يتمتع به من خبرات وشخصية قيادية، وإجمالا شارك طارق حامد في 268 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بواقع 23023 دقيقة لعب وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى ونال 59 كارت أصفر و 5 كروت حمراء وتوج مع الفريق الأبيض بعشرة بطولات مختلفة.

نادي الزمالك طارق حامد مصر الدوري المصري منتخب مصر

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