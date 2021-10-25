بعد قليل.. بيان مهم لـ الجيش السوداني بشأن تطورات الأوضاع

قالت مصادر لقناة "العربية"، إن بيانًا من المقرر أن تصدره قيادة الجيش السوداني سيتم بثه بعد قليل، في خضم التطورات التي تشهدها الخرطوم.

وحسب مصادر "العربية"، فإن بيان الجيش سيؤكد أن ما جرى "ثورة تصحيحية" لمسار ثورة ديسمبر، والتي ستحافظ على عملية التحول للديمقراطية.

ولفتت المصادر إلى أن بيان الجيش سيؤكد أن "الثورة التصحيحية" ستوسع قاعدة المشاركة وتمثيل الشباب، كما سيشيد بدور الشباب في صناعة "ثورة ديسمبر المجيدة".

وأكدت مصادر العربية أن بيان الجيش سيؤكد استكمال هياكل الفترة الانتقالية من محكمة دستورية وبرلمان.



يذكر أنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تحت الإقامة الجبرية.

فيما قال مدير مكتب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، إلى فضائية الشرق السعودية إن قوة عسكرية اقتادت رئيس الوزراء إلى "مكان مجهول".

وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، بأن إجراءات أمنية بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم واعتقالات طالت عددا من المسئولين.

وقالت إنه جرى إغلاق عدد من الجسور بالعاصمة السودانية الخرطوم تزامنا مع انتشار أمني كثيف.

وذكرت فضائية الشرق السعودية، اليوم الإثنين، أن قوة أمنية ترتدي زيا مدنيا، اعتقلت 4 وزراء في الحكومة السودانية، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وقالت مصادر إلى الفضائية السعودية إن الاعتقالات شملت وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث السوداني علي الريح السنهوري.

جاءت هذه التحركات عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لإيجاد حل للأزمة الحالية.