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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا  "جونسون أند جونسون" بإجمالي  مليون و58 ألفًا و400 جرعة، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيراً إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، و حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

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