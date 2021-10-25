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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يطرح كليب جو البنات.. محمد صلاح يوجه كلمة لفريقه بعد الفوز على مانشستر يونايتد

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الوحش المصري.. وفاء عامر عن تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

شاهد.. منة فضالي من سيارتها بإطلالة صباحية

منتظرينك في عمل يكسر الدنيا.. انبهار بـ هند صبري في أحدث ظهور

مبروك علينا وجودك.. نجلاء بدر تهنئ الفرعون المصري محمد صلاح

دينا الشربيني تروج لـ دويتو "فلتت مني" بعد تخطيه المليون مشاهدة

محمد رمضان يطرح كليب "جو البنات" على يوتيوب

محمد صلاح يوجه كلمة لفريقه بعد الفوز علي مانشستر يونايتد

موجز السوشيال موجز السوشيال ميديا أخبار الفنانيين أخبار محمد صلاح اخبار الفن

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