موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يطرح كليب جو البنات.. محمد صلاح يوجه كلمة لفريقه بعد الفوز على مانشستر يونايتد

يرصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
الوحش المصري.. وفاء عامر عن تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد
شاهد.. منة فضالي من سيارتها بإطلالة صباحية
منتظرينك في عمل يكسر الدنيا.. انبهار بـ هند صبري في أحدث ظهور
مبروك علينا وجودك.. نجلاء بدر تهنئ الفرعون المصري محمد صلاح
دينا الشربيني تروج لـ دويتو "فلتت مني" بعد تخطيه المليون مشاهدة
محمد رمضان يطرح كليب "جو البنات" على يوتيوب