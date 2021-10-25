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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شريك رئيسي لـ هشام عشماوي.. أحمد الخطيب يتحدث عن خلية إرهابية تم القبض عليها بالسودان.. فيديو

قائد الخلية الإرهابية
قائد الخلية الإرهابية الذى تم القبض عليها فى السودان

علق الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، على القبض على خلية إرهابية كانت متواجدة فى السودان وكانت تضم عناصر من مصر، وقال إن هناك تنسيقا مستمرا بين الأجهزة الأمنية المصرية وجهاز المخابرات السودانية، موضحًا أن التنسيق يأتي في إطار حماية الأمن القومى للبلدين، لأن  الجميع يعلم أن السودان بالنسبة لمصر أمن قومي، ومصر بالنسبة للسودان أمن قومي.

وأضاف الكاتب الصحفى خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع على قناة "دى ام سى"، تقديم الإعلامية إنجى القاضي، أن منطقة الشرق الأوسط مضطربة منذ عشرات سنوات ، وأن هذا الاضطراب الذى تشهده المنطقة يخلق كيانات إرهابية، و أن السودان ومصر يعانون من الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا، كان قائدها مصريا، وكانا اختفيا فجأة، وأهل الزوجة تقدموا فى شهر سبتمبر من عام 2019، ببلاغ باختفاء ابنتهم وزوجها منذ فترة طويلة، وزوجته كانت طالبة في كلية الآداب.

ولفت إلى أن قائد الخلية الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها من مواليد عام 1983 ، ويحمل اسم عزت محمد حسن حسين الأحمر 37 سنة، وإخوانى وزوجته وشارك في عمليات إرهابية، منها الهجوم على كمين الفرافرة، و  شارك فى عمليات استهداف الأقباط فى المنيا عام 2017 و 2018، وكان شريك رئيسي لـ  الإرهابي هشام عشماوي.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن عملية القبض على هذه الخلية الإرهابية شهدت استشهاد عدد من الضباط السودانيين، مشددا على أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا على أعلى مستوى، لأن مصر لن تترك حق شهداءها وتلاحق الإرهابيين في كل مكان، وهذه رسالة واضحة من الدولة المصرية.
 

أحمد الخطيب خلية إرهابية السودان أمن قومي الارهابي هشام عشماوي

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