عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| حوار دبي يدعو الشركات والمجتمع لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري

غرفة دبي
غرفة دبي

نظمت غرفة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مؤخراً مؤتمر "حوار دبي 2021" الذي نظم في إكسبو 2020 دبي تحت عنوان "تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري" بحضور 150 مشاركاً يمثلون شريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية في الدولة.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" إن المؤتمر عرض فرص وتحديات الاستثمار في الاقتصاد الدائري، واستعرض وضع خارطة طريق لتسريع الانتقال للاقتصاد الدائري باعتباره ركيزة أساسية في التعافي الاقتصادي، حيث تبرز فوائد عديدة اقتصادية وبيئية للاقتصاد الدائري، الذي تشير التقديرات إلى أنه سيولد عائدات في المزايا الاقتصادية تصل إلى 4.5 تريليون دولار امريكي خلال العقد القادم، إلا انه فقط 10% من الاقتصاد العالمي يعتبر اقتصاداً دائراً، مما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للمستقبل.

اقتصاد الامارات.. 714 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات| ملتقى الأعمال "الإماراتي- البرازيلي للابتكار" يستكشف بيئة الأعمال في الشارقة

وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي في كلمته الافتتاحية إن الاقتصاد الدائري ضرورة لا بد منه لحماية البيئة، وتحسين سلامة شبكة توزيع وإمداد المواد الخام، وتعزيز التنافسية ورعاية الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. 

 

ولفت إلى أهمية اعتماد الطرق الذكية والمستدامة لإدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات، معتبراً أنها تحسن الكفاءة الاقتصادية وتخفف من التأثيرات السلبية على البيئة، منوهاً إلى ان الشركات التي تعتمد التصميم الذكي لعملياتها، ستنجح في تعزيز عمر منتجاتها، وتأسيس نظام إدارة نفايات ذات كفاءة عالية، واستراتيجية إعادة تدوير عالية المستوى مما سيعزز من سمعتها وجودة خدماتها.

 

وأكد بوعميم ان الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية دبي، وغرفة دبي ملتزمة بدعم هذه الرؤية من خلال تشجيع الشركات على اعتماد أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة. ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال الذي أسسته الغرفة منذ 17 عاماً دوراً حيوياً في تعزيز ثقافة الأعمال المستدامة وتبادل الأفكار والخبرات والابتكارات من أجل مجتمع أعمال مسؤول.

 

وعقدت جلسة حوارية نقاشية خلال المؤتمر شارك فيها الدكتورة ديما رشيد جمالي، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، وسميرة الريس، مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعمر شناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتور آند جامبل في الشرق الأوسط وشرق وغرب أفريقيا وأسواق التصدير العامة، والدكتور أودو هنجر، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة "BASF"، في حين أدار الجلسة الدكتور كمال ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة دبي.

 

ويجمع حوار دبي، أكبر مؤتمرٍ للاستدامة في إمارة دبي، مشاركين من مختلف الصناعات والقطاعات للعمل معاً لإيجاد رؤية موحدة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دولة الإمارات، ويتميز بكونه منصة مثالية لكافة المعنيين والمهتمين لمناقشة كل المواضيع والاستراتيجيات والمبادرات التي يحتاجها مجتمع الأعمال في الإمارات للوصول إلى اقتصادٍ مستدامٍ ومسؤول في الدولة.

حوار دبي2021 الاقتصاد الدائرى مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| وفد من ولاية بافاريا الألمانية يشيد بإجراءات مكافحة التغير المناخي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 26- 10- 2021

ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

بشرى بشأن تأثير لقاح موديرنا على الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما

هبة قطب: الزوجة الناجحة هي التي توازن بين بيتها وعملها

محمد نجم: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة الدرع الذي حمى الدولة المصرية

تنافس قوي بين الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

حادث مروع.. متسابق يطيح بـ سيدة خرجت فجأة أمامه لسبب غريب|فيديو

رغم تحذيرات وزير البيئة.. النواب يصوتون على قرار خطير داخل البرلمان البريطاني

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ