"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

بعد طرح بناء 1300 وحدة جديدة في الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية، عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء ما يزيد عن 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية وفقا لبيان رسمي أصدرته اليوم الاثنين، علي متابعتها بقلق بالغ ما يتردد عن خطط الحكومة الإسرائيلية توسيع الرقعة الاستيطانية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.

كما أكدت علي عدم قانونية وشرعية الاستيطان، وشددت على المطالبة بالتوقف عن أي أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام.