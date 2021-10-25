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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القضاء الأعلى يعلن شروط تعيين عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية

صدى البلد

أعلن مجلس القضاء الأعلى ، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة "أ" ودرجة رئيس محكمة "ب" ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

 

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا أن لا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد ، وأن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية ، رئيس نيابة من الفئة "أ" بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيف رئيس محكمة "أ" بالمحاكم الابتدائية.
 

كما تضمنت الشروط أن يكون رئيس نيابة من الفئة "ب" بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب"  بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية .


وتضمنت الشروط أيضا ، ألا يقل عمر المتقدمة عن 30 سنة ولا يزيد عن أربعين عاما وألا يكون قد وقع عليها جزاءات تأديبية وبجانب اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى .


وتضمن الإعلان أنه على المتقدمة الحضور شخصيا لمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي خلال الفترة من 6 نوفمبر القادم حتى 15 نوفمبر لسحب الملف على أن يتم تقديم الملف خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل مع تقديم المستندات من أصل شهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات بجانب بيان تدرج وظيفي من جهة العمل وشهادة بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية وقيد ميلاد مميكن وقيد عائلي للوالد والجد لأب والجد لأم والزوج في حالة الزواج بجانب صورة بطاقة الرقم القومي و6 صور حديثة وشهادة الحصول على درجات علمية أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون أو اللغة او الحاسب الآلي إن وجد .

مجلس القضاء الاعلى القضاء الأعلى يس محكمة هيئتي النيابة الإدارية قضايا الدولة

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