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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حكماء المسلمين: مجمع القرآن بالشارقة يقدم صورة مضيئة للتاريخ الإسلامي

مجمع القرآن الكريم
مجمع القرآن الكريم بالشارقة

زار الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مجمع القرآن الكريم بالشارقة، استقبله فيها الدكتور خليفة الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم، ورافقه وفد من الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين، للتعرف على تاريخ طباعة ورسم المصحف الشريف. 

وقال سلطان الرميثي، إن مجمع القرآن الكريم بالشارقة يقدم صورة مضيئة عن التاريخ الإسلامي، ويعرف العالم بعظمة علوم القرآن وأهميته في تشكيل ثقافة ووعي المجتعمات الإسلامية. 

وأوضح الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن المجلس ومجمع القرآن الكريم يتشاركان الهدف في تسليط الضوء على القيم القرآنية وسماحتها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد التعاون بين الجانبين في مشاريع مبدعة وغير تقليدية لخدمة الأهداف المشتركة.

حكماء المسلمين مجمع القرآن الكريم بالشارقة مجمع القرآن الكريم طباعة ورسم المصحف سلطان الرميثي

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