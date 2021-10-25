مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر ينظم ورشة تدريبية عن كيفية تمويل الأبحاث

يعقد مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، غدا الثلاثاء، الورشة التدريبية الرابعة للعام الجامعي 2021/ 2022 تحت عنوان "كيفية الحصول على تمويل لمشروعك البحثي".



وتستهدف الورشة رفع كفاءة الباحثين والمسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بجميع قطاعات جامعة الأزهر.



ويمكن اعتماد شهادة الحضور للإفادة بها في متطلبات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه أو في النشاط العلمي لتقديمها للجان الترقيات عبر التوجه لاعتمادها من مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأوضحت جامعة الأزهر، أنه بناءً على قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فإنه بالنسبة للمسجلين للماجستير والدكتوراه وسيتم احتساب ساعات التدريب يومين كاملين من ضمن الأيام الخمس اللازمة لطلاب الدراسات العليا وفق اللائحة العامة المنظمة للدراسات العليا.



وينصح عند الدخول في وقت الجلسة أو قبل البدء استخدم الرابط، زسيتم ملء كلمة المرور تلقائيًّا.

ويرجى في وقت التسجيل التأكد من ملء الأسماء والبريد الإلكتروني بشكل صحيح؛ لإرسال شهادة الحضور على البريد الإلكتروني.



ككا يرجى تحميل تطبيق Cisco WebEx Meetings المستخدم في الدورات على الكمبيوتر أو التليفون حتى تكون مستعدًا للدخول بسهولة في أي وقت.

يمكن متابعة الدورة من هنا

كلمة المرور : 2021EKB

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق- نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث- وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة كلاريفيت الدولية.

