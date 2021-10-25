عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر ينظم ورشة تدريبية عن كيفية تمويل الأبحاث

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

يعقد مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، غدا الثلاثاء، الورشة التدريبية الرابعة للعام الجامعي 2021/ 2022 تحت عنوان "كيفية الحصول على تمويل لمشروعك البحثي".


وتستهدف الورشة رفع كفاءة الباحثين والمسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بجميع قطاعات جامعة الأزهر.


ويمكن اعتماد شهادة الحضور للإفادة بها في متطلبات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه أو في النشاط العلمي لتقديمها للجان الترقيات عبر التوجه لاعتمادها من مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 


وأوضحت جامعة الأزهر، أنه بناءً على قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فإنه بالنسبة للمسجلين للماجستير والدكتوراه وسيتم احتساب ساعات التدريب يومين كاملين من ضمن الأيام الخمس اللازمة لطلاب الدراسات العليا وفق اللائحة العامة المنظمة للدراسات العليا.

وينصح عند الدخول  في وقت الجلسة أو قبل البدء استخدم الرابط، زسيتم ملء كلمة المرور تلقائيًّا.
ويرجى في وقت التسجيل التأكد من ملء الأسماء والبريد الإلكتروني بشكل صحيح؛  لإرسال شهادة الحضور على البريد الإلكتروني.


ككا يرجى تحميل تطبيق Cisco WebEx Meetings  المستخدم في الدورات على الكمبيوتر  أو التليفون حتى  تكون مستعدًا للدخول بسهولة في أي وقت.

يمكن متابعة الدورة من هنا

كلمة المرور : 2021EKB

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق- نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث- وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة كلاريفيت الدولية.
 

مكتب التميز الدولي جامعة الأزهر كيفية الحصول على تمويل الماجستير والدكتوراه بنك المعرفة المصري

ترشيحاتنا

عقب الرباط الصليبي.. أحمد الشناوى ينشر فيديو بعد العودة للتدريبات

ما كان بالطبع لا يطلبه الشرع.. الإفتاء توضح حكم إنفاق الزوجة من الميراث

الرئيس السيسي يقرر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

مدبولي يشهد توقيع إعلان نوايا بين وزارتي الاتصالات المصرية والاقتصاد الفرنسية

تحدي تغير المناخ.. الري: مصر أنفقت مليارات لحماية الشواطيء |فيديو

زيادة 5100 جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

بشرى في أسعار السيارات الجديدة.. حماية المستهلك تنهي جشع التجار بالإحالة للنيابة| تفاصيل

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تفاصيل

بعد إغلاق التصويت.. هل يُتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية؟

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ