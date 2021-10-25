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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات في سوق البحرين موديل 2021 .. صور

ارخص 5 سيارات في
ارخص 5 سيارات في سوق البحرين موديل 2021

يحتوي السوق البحريني على العديد من موديلات 2021، التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفئة الهاتشباك الشبابية، واصدارات السيدان، جميعهم يأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، ويبقى الاختيار بحسب الامكانيات المطروحة وايضا الفئة السعرية.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة سعرية مناسبة.

1 –  جاك S3 موديل 2021 

 

تتسارع السيارة جاك S3 موديل 2021 من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية، حيث زودت بمحرك بسعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 118 حصانا، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي طراز CVT.

 

وترتكز السيارة جاك S3 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.560 متر، مع نسبة طول بلغت 4.345 متر، وبعرض يقدر بـ 1.765 متر، و 1.640 متر للارتفع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 600 لتر.

 

وتقدم السيارة جاك S3 موديل 2021 بقيمة تبدأ من 4.495 دينار و 5.495 دينار.

2 – سوزوكي سويفت موديل 2021 

 

تنتمي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 إلى فئة الهاتشباك، حيث تأتي بأبعاد هيكلية بلغت 3.40 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.735 متر، وبارتفاع يقدر بـ 1.495 متر، مع مساحة تخزين قدرها 265 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.450 متر.

 

وتستمد سوزوكي سويفت موديل 2021 قوتها من محرك 1200 سي سي مكون من 4 اسطوانات، بقوة 82 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 165 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك للوقد يقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كم، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 12.3 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 داخل السوق البحريني بين 4.995 دينار و 6 الاف دينار.

3 - رينو سيمبول موديل 2021 

 

زودت السيارة رينو سيمبول موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 102 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، مع قوة انطلاق من النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 11 ثانية.

 

وتحتوي رينو سيمبول موديل 2021 على باقة من مواصفات الحماية مثل، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، وكاميرا خلفية ومستشعرات ركن، وققل مركزي، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومحدد سرعة، وخاصية دعم الفرامل BA.

 

ويبلغ سعر السيارة رينو سيمبول موديل 2021 بقيمة تبدأ من 3.995 دينار إلى 5.500 دينار بحريني.

4 – ام جي 5 موديل 2021 

 

تتمتع ام جي 5 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يولد قوة 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتم/متر، مع ناقل حركة CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

وتضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ومقود حركة مالتي فانكشن، ومكييف هواء، وقفل مركزي، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، ومثبت سرعة، وحزمة من عناصر الحماية والامان.

 

تبدأ أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2021 داخل السوق البحريني من 4.514 دينار و 5.460 دينار.

5 – كيا بيكانتو موديل 2021 

 

ترتكز السيارة كيا بيكانتو موديل 2021  على قاعدة عجلات بطول 2.400 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 255 لتر، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج عرض متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام صوتي وترفيهي.

 

وجاءت كيا بيكانتو موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن/متر، بينما تأتي بسرعة قصوى بلغت 161 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13.7 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 داخل السوق البحريني من 4.495 دينار حتى 5.200 دينار.

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