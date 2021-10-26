عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تنافس قوي بين الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS | فيديو

تنافس قوي بين الثلاثي
تنافس قوي بين الثلاثي المخضرم

ظهرت كلا من النسخة بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS في سباق تنافسي مثير، عبر مقطع فيديو نشرته قناة THROTTLE HOUSE المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث تنافست هذه المحركات في اختبار الاداء من ناحية قوة الانطلاق، وهذا الامر عادة يحظى باهتمام كبير من قبل محبي عالم السيارت.

قدرات الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS

 

حصلت النسخة بي ام دبليو M4 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، بينما جاءت النسخة أودي RS بقوة قدرها 444 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 600 نيوتن/متر، حيث تستمد اوامر الانطلاق من وساعد محرك سداسي الاسطوانات طراز V6.

 

أما عن قدرات النسخة نيسان GTR فهي تعد الاقوى بينهم، فحصلت على محرك V6 مكون من 6 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 565 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 633 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدفع السيارة عبر منظومة الدفع الكلي، وهي السمة الخاصة بجميع الوحوش المشاركة بهذا السباق.

 

وجاءت نتائج السباق لصالح السيارة بي ام دبليو M4 للانطلاقة الاولى، بعد أن تراجعت نيسان GTR بفارق بسيط، ولكنها عادت مرة اخرى لتحقق المركز الاول في سباقات اللفة، لتلحقها بعد ذلك كلا من بي ام دبليو M4 والسيارة أودي RS، وتعد هذه النوعية من السباقات الغير رسمية هي نقطة التقاء للاستمتاع بالقدرات الخاصة بكل نسخة، مع زيادة روح التشويق وسط محبي هذه النوعية من الفاعليات. 

بي إم دبليو نيسان GTR أودي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 26- 10- 2021

ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

بشرى بشأن تأثير لقاح موديرنا على الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما

هبة قطب: الزوجة الناجحة هي التي توازن بين بيتها وعملها

محمد نجم: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة الدرع الذي حمى الدولة المصرية

تنافس قوي بين الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

حادث مروع.. متسابق يطيح بـ سيدة خرجت فجأة أمامه لسبب غريب|فيديو

رغم تحذيرات وزير البيئة.. النواب يصوتون على قرار خطير داخل البرلمان البريطاني

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ