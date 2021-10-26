تنافس قوي بين الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS | فيديو

ظهرت كلا من النسخة بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS في سباق تنافسي مثير، عبر مقطع فيديو نشرته قناة THROTTLE HOUSE المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث تنافست هذه المحركات في اختبار الاداء من ناحية قوة الانطلاق، وهذا الامر عادة يحظى باهتمام كبير من قبل محبي عالم السيارت.

قدرات الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS

حصلت النسخة بي ام دبليو M4 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، بينما جاءت النسخة أودي RS بقوة قدرها 444 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 600 نيوتن/متر، حيث تستمد اوامر الانطلاق من وساعد محرك سداسي الاسطوانات طراز V6.

أما عن قدرات النسخة نيسان GTR فهي تعد الاقوى بينهم، فحصلت على محرك V6 مكون من 6 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 565 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 633 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدفع السيارة عبر منظومة الدفع الكلي، وهي السمة الخاصة بجميع الوحوش المشاركة بهذا السباق.

وجاءت نتائج السباق لصالح السيارة بي ام دبليو M4 للانطلاقة الاولى، بعد أن تراجعت نيسان GTR بفارق بسيط، ولكنها عادت مرة اخرى لتحقق المركز الاول في سباقات اللفة، لتلحقها بعد ذلك كلا من بي ام دبليو M4 والسيارة أودي RS، وتعد هذه النوعية من السباقات الغير رسمية هي نقطة التقاء للاستمتاع بالقدرات الخاصة بكل نسخة، مع زيادة روح التشويق وسط محبي هذه النوعية من الفاعليات.