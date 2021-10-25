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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتحويل من كليات الصيدلة إلى الطب

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة للتحويل من كليات الصيدلة إلى الطب

حدد المجلس الأعلى للجامعات، شروط التحويل من كلية الصيدلة إلى الطب والأوراق المطلوبة للطلاب الذين اجتازوا الفرقة الثانية والثالثة من كلية الصيدلة، ويرغبون في الالتحاق بالفرقة الأولى بكلية الطب، خاصة بعد انخفاض الحد الأدنى لدرجات تنسيق الثانوية العامة 2021.

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شروط التحويل من كلية الصيدلة إلى الطب والأوراق المطلوبة

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة، التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لأبنائنا من طلاب الجامعة، نستعرض شروط التحويل من كلية الصيدلة إلى الطب والأوراق المطلوبة، وذلك وفقًا لبيان المجلس الأعلى للجامعات، الذي حدد آليات وطرق التحويل للطلاب السابقين.

شروط التحويل من كلية الصيدلة إلى الطب

وحتى يتمكن طلاب كلية الصيدلة التحويل إلى كلية الطب الفرقة الأولى يجب اتباع الآتي:

  • أن يكون الطالب اجتاز امتحان الفرقة الثانية، على الأقل بكلية الصيدلة، بتقدير لا يقل عن 82.5 %، أو +B، وألا يقل الـGBA عن 3.3.
  • يقتصر التحويل على طلاب الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية إلى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية.
  • يقتصر التحويل من كلية الصيدلة إلى كلية الطب البشري على طلاب نفس الجامعة فى الجامعات التي توجد بها كليات طب وصيدلة.
  • أما بالنسبة للجامعات التي فليس بها كليات طب، فيكون التحويل طبقا للتوزيع الجغرافي المطبق في تنسيق الالتحاق بالجامعات.
  • التحويل يكون في حدود نسبة لا تتجاوز 5%، من الأعداد المرشحة من مكتب التنسيق، التي تم قبولها في العام نفسه بذات الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها، وفي هذه الحالة يتم المفاضلة بين المتقدمين، بحسب المجموع التراكمي في سنوات الدراسة بكلية الصيدلة.

هل يمكن دخول كلية الطب من كلية الصيدلة؟

نعم، يمكن لطلاب كلية الصيدلة التحويل لفرقة الأولى لكلية الطب، لكن بعد تحقيق الشروط المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتحويل من كلية الصيدلة إلى الطب

يتم تقديم طلب تحويل من كلية صيدلة إلى الطب بنفس الجامعة التي يدرس بها الطالب، مرفق معها:

- بيان بدرجات ونجاح الطالب في الفرقة الثانية أو الثالثة، كما يتم تسليم أصل بيان الحالة

- صورة استمارة الثانوية العامة أوالمعادلة

- صورة بطاقة الرقم القومي بمقر مكتب التحويلات المرکزي.

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