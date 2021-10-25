كرم جبر: قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ شجاع وجرئ

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر دولة ذات ثقل، مضيفا أن قانون الطوارئ كان هدفه مواجهة الإرهاب.

أضاف كرم جبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن جريمة التعذيب لن تسقط بالتقادم وهذه ضمانة قوية في القانون.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن القوات المسلحة المصرية تحرص على الحفاظ على أمن مصر والتنمية، مشيرا إلى أن قرار السيسي رسالة للعالم بأن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن وقرار السيسي شجاع وجرئ.

وأكمل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن احتفالية خريجي الكليات العسكرية اليوم يؤكد أنه تم تدريب أبنائنا باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

تابع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن مصر أصبح لديها مدن جديدة ذكية على أعلى مستوى، والمواطن المصري جدير أن يحصل على أعلى منتجات بجودة عالية، لافتا إلى أن كلمة السر في نجاح الدولة هي حسن إدارة الموارد.