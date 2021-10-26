اقتصاد السعودية| المنتدى السعودي– الباكستاني للاستثمار يبحث تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

انعقدت أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الباكستاني، بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي و وزير المالية شوكت تارين و وزير الطاقة حماد أظهر وذلك بمشاركة ممثلي الشركات السعودية والباكستانية.



وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح،في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية " واس"، قوة ومتانة العلاقات السعودية – الباكستانية على جميع المستويات، مبينا أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين مبينة على الثقة والرؤية المشتركة لأمن المنطقة والعالم. لافتاً إلى قدرة المملكة وباكستان على تعزيز الجهود لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بما تملكانه من رأس مال بشري ومواهب، وموارد طبيعية ومواقع جغرافية متميزة.



وأشار إلى استضافة المملكة لأكثر من مليوني باكستاني يعملون في المملكة، فضلاً عن الروابط التجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين، مضيفاً أن المنتدى اليوم يتيح المجال لاستكشاف أوجه تعميق التعاون الاستثماري بما يعمل التنمية والتنويع الاقتصادي لكلا البلدين.



وبين أن الشركات السعودية المشاركة في أعمال المنتدى اليوم، تتطلع لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتوسع في باكستان في مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها.



وقال: إن الاستثمار يأتي في صميم رؤية 2030الطموحة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وتوفير الفرص لأبناء وبنات المملكة.



و يأتي إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - لتهيئة الظروف وتطوير بيئة الأعمال لجعل الاستثمار جذابًا للمستثمر المحلي والأجنبي.



من جهته، أثنى دولة رئيس الوزراء الباكستاني على الجهود المبذولة بين القيادتين لتعزيز الاستثمارات بينهما، وأبدى دعمه وترحيبه بالشركات السعودية في بلدهم الثاني باكستان.