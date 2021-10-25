برلمانية: قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ رسالة قوية للداخل والخارج

ثمنت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدة أن هذا القرار بمثابة رسالة قوية عن مدى استقرار مصر الان و عن بداية مرحلة الجمهورية الجديدة بإذن الله تعالى.

وأشارت حلاوه، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه بالرغم من إعلان حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية منذ سنوات طويلة إلا أن قرار إلغائه اليوم، يعتبر نتيجة للجهود المبذولة من قبل رجالنا في القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن حرص الرئيس السيسي المستمر لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والامان للشعب المصري، وتحقيق مشروعات و إنجازات تنموية فى جميع أنحاء مصر.

ودعت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، كافة المواطنين بتقديم الدعم والثقة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال البناء والتعمير والاستقرار، فضلا عن توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأكدت البرلمانية، أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهداءنا الأبطال هم أصحاب الفضل في رسم خريطة الجمهورية الجديدة المستقرة والبالغة أعلي درجات الأمن والأمان.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .



وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.



ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.