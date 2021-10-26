كيف تعرف نصيبك من الزواج ؟.. 30 حقيقة يجب معرفتها

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، لعله من المسائل التي تشغل كثيرون من الشباب والفتيات خاصة الذين تأخروا في سن الزواج، بل وتؤرقهم بدرجة كبيرة، لذا فإن الإجابة على استفهام كيف تعرف نصيبك من الزواج قد تحمل معها مزيد من الطمأنينة والسكينة لقلوبهم، خاصة وأنه يرتبط به عدد من الاستفهامات الأخرى حول هل الزواج نصيب أم اختيار أم سعي، وهل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء وهل الزواج قدر مثل الموت مكتوب في اللوح المحفوظ ؟، وأمور أخرى كثيرة تضاعف أهمية معرفة كيف تعرف نصيبك من الزواج باعتباره أحد الأرزاق الدنيوية، التي يسعى لمعرفتها الكثيرون وقد يقعون فريسة للدجالين في سبيل تحقيق ذلك.

كيف تعرف نصيبك من الزواج

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أن المستقبل من الغيب، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، والإنسان ما ينبغي أن يشغل نفسه بهذه الأمور، عليه أن يؤدي ويفعل الأسباب ثم يتوكل على الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، وما يذكره الناس في هذا الباب لا يعدُ أن يكون تجارب ليس لها أدلة شرعية تسندها، والإنسان قد يرى رُؤي فتتحقق، وقد يتوقع شيئًا فيحدث مثل ما توقع، ولكن هذه أمور نادرة ولا يُقاس عليها.

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أن الإنسان عليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، ويؤدي ما عليه، يتوجه إلى الله، يسأل الله حاجاته، لأن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى، أما أن يصلي الإنسان صلاة أو يفعل شيئًا معينًا من أجل أن يعرف المستقبل، فالمستقبل لا يعلمه إلا الله تباك وتعالى، قال تعالى: «قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ» الآية 65 من سورة النمل .

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أن حتى الدجالين الذين يزعمون معرفة الغيب يُخطئون ويصيبون، والشياطين هي التي تأتيهم بالمعلومات فيضيف عليها مائة كذبة، ثم ينشرها بين الناس، والذي يأتيهم من الشياطين هو مما سرقته الشياطين مما سمعته من أخبار الناس عند الملائكة، فإنهم يسترقون السمع ويلقونه في شياطين الإنس من الدجالين والمشعوذين والسحرة والكهنة، ويضيفون عليها مائة كذبة، ثم بعد ذلك إذا قال الناس هذا كاذب قالوا: (ألم يقل في يوم كذا سيحصل كذا، وحصل الأمر كما ذكر) من أجل أن يثبت الشيطان تلك الضلالات.

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أنه من حق الإنسان أن يصلي ويتوجه إلى الله ويسأل الله خيرًا، وربما نام فرأى رؤيا، والرؤيا قد تصدق أحيانًا، يراها المؤمن وتُرى له، فلم يبقى من النبوة إلا المبشرات، أن يرى الرجل – أو المرأة - الرؤيا أو يُرى له، لكن هذه الأمور لا تعتبر من القواعد المطردة، وليس من الضروري أن يرى الإنسان كل ما ينتظره، لأن الغيب عند الله تبارك وتعالى، وعن المستقبل بخصوص الزواج أو نحو ذلك، فالإنسان عليه أن يؤدي ما عليه، ويحشر نفسه في زمرة الصالحين، وإذا جاء الخاطب فانظري في دينه وأخلاقه، فإذا كان صاحب دين وصاحب أخلاق فلا تترددي في القبول به، وإذا حصل عندك تردد فعليك أن تصلي صلاة الاستخارة، والاستخارة هي طلب الدلالة إلى الخير ممن بيده الخير سبحانه وتعالى.

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أنه إذا كان هناك أشياء تتحقق للإنسان فأكبر سبيل نحقق به ما نريد هو أن نتوجه إلى الله المجيب الحميد المجيد سبحانه وتعالى بالدعاء، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وكم من إنسان توجه إلى الله فطلب شيئًا فأعطاه الله تبارك وتعالى ما أراد، والمؤمنة تتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فإن أعطيت شكرت وإن لم تُعطى كانت بالمنع راضيًة، كما قال ابن الجوزي، يرجع بالملائمة على نفسه فيقول: (مثلك لا يُجاب)، أو يقول (فلعل المصلحة في ألا أُجاب).

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أن الإنسان لا يدري من أين يأتيه الخير، ولذلك المؤمن يتوكل على الله ويرضى بما يأتيه من الله تبارك وتعالى، ويوقن أن هذا الكون ملك لله ولن يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، ولو أن أهل الأرض اجتمعوا لينفعوا الإنسان لا يمكن أن ينفعوه إلا بشيء كتبه الله وقدّره الله له، وإذا اجتمعوا وكادوا وخططوا ليحرموه وليمنعوه لن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليه.

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أنه لا رادَّ لفضل الله ورحمته ولا ممسك لنعمه النازلة على عباده، ولا يستطيع إنسان أن يجلب لنفسه فضلاً عن غيره ضرًّا أو نفعًا، قال تعالى: «وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »، وقال تعالى: «مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ».

كيف تعرف نصيبك من الزواج ، ورد أننا ما كُلفنا بالبحث بهذه الطريقة، فإن المستقبل بيد الله، والإنسان عليه أن يبدأ البدايات الصحيحة، يؤدي ما عليه ثم يتوكل على الكريم الوهاب، يفعل الأسباب ثم يتوكل على العزيز الرحيم، وترك الأسباب جنون، والتعويل على الأسباب خدش في التوحيد وعمل لا ينبغي أن يكون، لكن المؤمن يجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الكريم الوهاب، ثم يرضى بعد ذلك بما يقدره الله تبارك وتعالى له.

هل الزواج قدر مثل الموت

هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب ؟، ورد فيه أن الإيمان والرضى بقدر الله وقضائه ركن من أركان الإيمان لقوله -صلى الله عليه وسلم- حين سأله جبريل عن مسألة الإيمان قال: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره »، والزواج يعتبر من القدر المكتوب في اللوح المحفوظ لما ورد في صحيح مسلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء» رواه مسلم.

هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب ؟، فكل شي في حياة الانسان قد مكتوب والادله على ذلك كثيره حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إلا أن الله قدّر أسبابا موصلة إلى المسببات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه» رواه البخاري ومسلم، وقوله تعالى: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا »، وقوله سبحانه: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » الآية 15 من سورة الملك، وغيرها من الادلة التى تبين ان القدر مكتوب ولكنها تحث على الأخذ بالأسباب من أجل الوصول إلى الرزق الحلال ولكن البعض أصبح يتخذ طرقًا محرمه للوصول إلى الرزق أو الزواج كنزع الحجاب أو الاختلاط لإيجاد الزوج المناسب ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم : «أن المرء ليحرم الرزق بالذنب يصيبة » .

هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب ؟ كل شي وكل ما كان وما سيكون من حياة الخلق مكتوب في اللوح المحفوظ، وتندرج هذه الكتابة تحت الإيمان بالقدر وهو قائم على أربع أركان رئيسية ألا وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهنا يجب علينا كمؤمنين بالقدر أن نؤمن أن لا يقع شيء إلا ويعلمه الله وكتبه وشاءه وخلقه ، ومن بين هذه الأمور الزواج .

هل الزواج قدر لا يتغير

هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، ففيه جاء أن الدعاء يرد القدر ولكن هل الدعاء في الزواج يندرج تحتها فالجواب نعم صحيح فالدعاء شئ عظيم وبه يستمد الزرق وهو من أعظم الأسباب والتوفيق لقوله –صلى الله عليه وسلم- قال: « وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ »، ومعنى أنه لا يردُّ القدرَ إلَّا الدّعاءُ ؛ ليس المرادُ به القدرَ المحتوم، فالقدرُ الذي سبقَ علمُ الله بأنَّه يكونُ: لا يردّه شيءٌ، وعن هل الدعاء يغير القدر فإنما القدرُ الذي يردهُّ الدّعاءُ هو القدرُ المرتَّب الذي جعل الله لردِّه أسبابًا ومنها الدّعاء، فأبلغُ الأسباب لدفع المكروه مثلا الدّعاءُ، فهذا فيه تعظيم شأن الدّعاء وتأثيره في دفع المقدور.

هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، فالقدرُ نوعان ؛ قدرٌ يعني قدَّر الله أنَّه لابدَّ أن يكون، وعلمَ أنَّه لابدَّ أن يكون، فهذا لا يدفعه شيءٌ لا دعاء ولا غيره، فالقدرُ الذي علمَ اللهُ أنَّه يكون ولابدّ، لا يردُّه شيءٌ، يعني أنه لا أسباب تدفعه ليس له أسباب، وفي هل الدعاء يغير القدر ، فهناك قدرٌ آخرُ مرتَّب على عدم الأسباب التي تدفعه، فهذا القدرُ لدفعه أسباب؛ وأبلغُها في الدَّفع هو الدّعاءُ، ويكون مِن قبيل الحصر الدّعاء، أو الذي يدلّ بالدَّلالة على فضل الدّعاء في دفع القدر ، فهي أقدارُ مرتَّبة على أسباب، والأقدارُ والأسبابُ تتدافعُ، كلّ الأمور الشّرعيَّة والعاديَّة كلّها فيها تدافع، فقدرُ الجوع يُرَدُّ بقدرِ الطَّعام والأكل والعطش والمرض كلّها فيها تدافع، والدَّافعُ والمدفوعُ كلّه مقدَّر.

هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، بالنسبة لمسألة هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، فإن الدعاء لا يغير علم الله، لكن قد يغيّر الكتاب المسطور الذي تطّلع عليه الملائكة، هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، وقضاء الإنسان يكون على قسمين هما مبرم، ومعلق، و القضاء المبرم من قضاء الإنسان لا حيلة له فيه لأنه لا يتغير كما أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وإذا أراد أن يكون شيئًا يقول له كن فيكون، وهو لا يُسأل عما يفعل ونحن نسأل عما نحن فاعلين.

هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، هناك قدرًا محتومًا .. قدرًا مبرمًا، قدرًا في علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله لا يتخلّف، مؤكدًا أن الله يعلم أن هناك دعاءً، والله يعلم -سبحانه وتعالى- أن هناك أحداثًا وهو يكتب الكتاب المسطور، وقد يخالف ما يحدث الكتابَ المسطور، لكنه لا يمكن أن يخالف علم الله القائم في نفسه الذي لا يطّلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب إلا بإذن الله، هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، فعندما أدعو قد يختلف الكتاب المسطور، مكتوب في الكتاب المسطور مثلًا أني سوف أنجح في الامتحان أو أرسب في الامتحان، فدعوت الله: "يا رب أنجحني"، فوفّقني الله للإجابة ونجحت، مخالفًا للكتاب المسطور الذي يعلمه الملائكة؛ لأن الدعاء قادر على أن يُغيّر ما في الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنني سأدعو، ويعلم أنه سيتغير ما في الكاتب المسطور، ويعلم أنني سأنجح.

هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين لنا أن القضاء المعلق يتغير بالدعاء المقبول عند الله عز وجل وله شروطه، ومن أبرزها أنه يكون مما أكل الحلال وأكل الحلال عند العلماء على رأيين الأول: ماله من حلال أي يكون خاليًا من أي تصرف مالي قد حرمه الإسلام كالرشوة والغش منوهًا بأن الراي الثاني هو أن يكون الإنسان مطعمه من حلال بكونه أيضًا خاليًا من أي محرم كالميتة ولحم الخنزير أو الخمر.

هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، فإذا حرر الإنسان بدنه من كل محرم فإن الله -سبحانه وتعالى- يستجيب للدعاء، ويصعد به من الأرض إلى السماء، حيث قال الله تعالى «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» الآية 10 من سورة فاطر، وعن هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، فإنه في أثناء صعود الدعاء إلى السماء يقابل القضاء فيعتلجان ويغلب الدعاء، صاعدًا ليغير الله محوًا للقضاء وإثباتًا بما في هذا الدعاء، طبقًا لاستجابته له.

هل الزواج نصيب أم اختيار

هل الزواج نصيب أم اختيار ، ورد أنه قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كُلاًّ من الرجل والمرأة أن يحسن اختيار شريك حياته، قال عليه الصلاة والسلام: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) متفق عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي وغيره.

هل الزواج نصيب أم اختيار ، وأمر الخاطب أن ينظر إلى خطيبته قبل أن يبتّ في أمر الخطبة، قال عليه الصلاة والسلام لمن خطب ولم ينظر لخطيبته: (اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي وحسّنه، أي أن ذلك سبب للوفاق، وقال عليه الصلاة والسلام: (لاََ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) متّفق عليه، أي لا تُزوّج الثيّب إلا بإذن صريح، ولا البكر إلا بموافقة ولو كانت موافقة ضمنية، وهناك توجيهات نبوية كثيرة تأمر كُلاًّ من الزوجين أن لا يبتّ في أمر الزواج إلا عن رويّة.

هل الزواج نصيب أم اختيار ، بعد كل هذا إذا تم أمر الزواج فلا شك أنه سيكون موافقاً لما سبق في علم الله، وفي موضوع الزواج وغيره يأمرنا الإسلام بأن نتخذ الوسائل الكفيلة بالنجاح، وبعد ذلك إن نجحنا فالحمد لله، وإلا فلا حول لا قوة إلا بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) رواه مسلم.

هل الزواج نصيب أم اختيار ، وهكذا فإن النظر إلى موضوع القسمة والنصيب يأتي بعد بذل الجهد لاختيار الأنسب حتى لا يظل الإنسان يلوم نفسه، وكثير من الأزواج يحمّل الطرف الآخر مسؤولية عدم الوفاق في حين أنه لو أنصف لوجد أنه هو المسؤول عن ذلك.

هل الزواج نصيب أم سعي

هل الزواج نصيب أم سعي ، الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض، والقدر لا دخل للإنسان فيه، ومن ضمنه مسألة اختيار الزوجة، وبالتالي فإنه لا يوجد تعارض بين نصيب الإنسان وقدره في الزواج من امرأة معينة ومسألة الاختيار النابع عن إرادة الإنسان من جهة أخرى، فالإنسان يستشعر حرية الاختيار حقيقة في حياته عدما تراه يبحث عن الزوجة الصالحة التي تناسبه وتشترك معه في صفاته، وكذلك الحال مع المرأة التي تختار شريك حياتها من بين قائمة الرجال الذين يتقدمون لها.

هل الزواج نصيب أم سعي ، كثير من الناس يلقون اللوم على النصيب عندما تفشل علاقتهم الزوجية، بينما الحقيقة التي لا مراء فيها أن الأمر يعود إلى الإنسان وطريقة اختياره لشريك حياته، وهل سلك المنهج الصحيح في الاختيار أم لا؟!، أي أن الإنسان يمتلك حرية الاختيار ومن ثم عليه أن يتحمل نتائج اختياره كاملة دون إلقاء اللوم وسوء اختياره على النصيب والقدر.

هل الزواج نصيب أم سعي ، ينبغي على الإنسان أن تكون له أسس ومعايير عند اختيار شريك حياته بعيدًا عن العشوائية والهوى، وأن ينظر في نسبة القواسم المشتركة بينه وبين شريكة حياته وهل تلائم صفاتها صفاته أم لا، مع مراعاة أسس الكفاءة في التعليم والثقافة والعمر وغيرها، والتي أثبتت كثير من الدراسات أنها يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الشريك المناسب، فالزواج إذن وإن كان مقدرًا من عند الله فإنه في الوقت ذاته علاقة مبنية على الاختيار الكامل والإيجاب والقبول بين الطرفين.

هل الدعاء بالزواج من شخص معين يغير القدر

هل الدعاء بالزواج من شخص معين يغير القدر ، ورد أن الدعاء من القدر ولا يغير القدر، وإذا أراد الله أن يعطي شيئا أجرى على لسانه الدعاء، فلو فتاة متعلقة بفلان، فعليها أن تتعلق بالخير والزوج الصالح أيا كان، وعليها الاستخارة بالاسم، لكن الإلحاح بتكرار اسم فلان غير مستحب ، ولكن الدعاء أن يكتب الله الخير.