محمد نجم: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة الدرع الذي حمى الدولة المصرية

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قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن المؤشرات الاقتصادية خلال عامي 2012 و 2013 في مصر، كان بمثابة كارثة، والدولة المصرية كانت على شفا الإفلاس، ولكن النمو الاقتصادي الذي حدث منذ عام 2014 حتى الآن كان بمثابة معجزة بكل المقاييس.

وأضاف محمد نجم، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مصر وفرت إحتياجات المجتمع، من الغذء والخبز وإحتياجات المواطن، معلقا “أكثر من 130 مليار رغيف خبز يحتاجه المواطنين سنويا”.

وتابع محمد نجم، ان برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان بمثابة الدرع الذي حمى الدولة المصرية، مؤكدا أنه ساهم في تراجع معدلات التضخم.

واشار المحلل الاقتصادي إلى أنه استطاعت مصر تحقيق فائضا في إنتاج عدد كبير من السلع وتصديرها إلى الخارج.