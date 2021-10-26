بيج رامي: أهدي لقب مستر أولمبيا لـ الرئيس السيسي داعم الرياضة

أبدى ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، سعادته بظهوره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة".



وقال بيج رامي في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أهم حاجة أنني استطعت إدخال الفرحة على قلوب المصريين ".

وأضاف بيج رامي :"أهدي البطولة للرئيس السيسي لأنه داعم للرياضة بشكل كبير في مصر ويرغب في زيادة معدل ممارسة المصريين للرياضة".

وتابع بيج رامي :" المصريين شعب يحب نجاح الآخرين ولقيت المصريين سهرانين للفجر عشان يتابعوا البطولة وكنت أبذل كل طاقتي لتحقيق اللقب لإسعاد المصريين ".

وأكمل بيج رامي :" كان عندي ثقة في الله أنني سأحقق النصر في البطولة وطلبت رفع علم بلدي على مسرح مستر أولمبيا وكنت في غاية السعادة وأنا برفع علم بلدي".

