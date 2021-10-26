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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيج رامي: أهدي لقب مستر أولمبيا لـ الرئيس السيسي داعم الرياضة

بيج رامي
بيج رامي

أبدى ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، سعادته بظهوره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة".


وقال بيج رامي في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  أهم حاجة أنني استطعت إدخال الفرحة على قلوب المصريين ".

 

وأضاف بيج رامي :"أهدي  البطولة للرئيس السيسي لأنه داعم للرياضة بشكل كبير في مصر ويرغب في  زيادة  معدل ممارسة المصريين للرياضة".

 

وتابع بيج رامي :" المصريين شعب  يحب نجاح الآخرين ولقيت المصريين سهرانين للفجر عشان يتابعوا البطولة وكنت أبذل كل طاقتي لتحقيق اللقب لإسعاد المصريين ".

 

وأكمل بيج رامي :"  كان عندي ثقة في الله أنني سأحقق النصر في البطولة وطلبت رفع علم بلدي على مسرح مستر أولمبيا  وكنت في غاية السعادة وأنا برفع علم بلدي".
 

 

بيج رامي مستر أولمبيا الرئيس السيسي صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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