وزير البترول الأسبق يكشف توقعاته حول أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، ولكن الأسعار لا تكون ثابتة، وقد تنخفض.

وأضاف أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الركود الاقتصادي الذي حدث وقت فيروس كورونا المستجد؛ أدى إلى تراجع استهلاك النفط سواء من الأشخاص والمصانع وتراجع دون الـ 40 دولارا للبرميل.

وتابع أسامة كمال، إن البترول والغاز مثل باقي السلع يتجاوبان مع العرض والطلب العالمي بوصفهم المتحكم في تحديد سعر برميل النفط.

تحقيق المزيد من الارتفاع

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أنه يتوقع زيادة أسعار النفط عالميا في الفترة المقبلة والأمر ينطبق أيضا على أسعار الغاز على المستوى العالمي ينتظرها تحقيق المزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة أن الطاقة المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.