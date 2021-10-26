حقيقة إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا بالسعودية.. استشاري يرد

قال الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية بالسعودية، إن لا أحد يستطيع حاليًّا تأكيد إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا.

وقال الاستشاري الطبي في تصريحات تلفزيونية: "إن لا أحد يستطيع حاليًّا تأكيد إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا وإن شاء الله يعطي اللقاح مناعة جيدة لمدة جيدة".

وفيما يتعلق بالحاجة إلى جرعة ثالثة تنشيطية لمن أُصيب بالفيروس، وحصل على جرعتين من اللقاح المضاد، قال : "نعم سيحتاج الشخص إلى جرعة معززة ثالثة؛ لأنها توفر حماية أكبر للشخص، ومنع العدوى".

وأضاف: "نعم، اللقاح أثبت بشكل واضح أنه أنجح من الإصابة السابقة في منع العدوى".

وكانت الصحة السعودية قد أعلنت عن اتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وذلك على موقعها الإلكتروني حيث دعت المواطنين إلى الحصول عليها.