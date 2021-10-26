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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. فضيحة جديدة لـ فيس بوك.. إجراءات مكثفة في الصين خوفا من كورونا.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد العديد من الاخبار الهامه علي مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 26-10-2021 نعرضها لكم كالتالي : 

 

ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق
طالبت هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، الزوجة، بطلب الطلاق؛ في حالة تعرضها للضرب من زوجها.


لمواجهة تفشٍّ متوقع لكورونا.. العاصمة الصينية تعلن عن إجراءات جديدة
أعلنت العاصمة الصينية بكين، عن إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حيث أبلغت المدينة عن حالتين جديدتين في يوم واحد.

محمد صبحي لمسئولي الزمالك: لن ألعب للأهلي مهما كانت الإغراءات
قال الإعلامي كريم شحاتة، إن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، المعار لصفوف فاركو، أكد لمسئولي الزمالك، أنه لن يلعب للأهلي مهما كانت الإغراءات المالية.


فضيحة جديدة لفيسبوك.. وثائق تكشف عن كارثة بالشركة
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن وثائق تفضح شركة فيسبوك، حيث أكدت على سماح الشركة للسياسيين والمشاهير الأمريكيين بنشر ما يريدون.

 

بيج رامي: أهدي لقب مستر أولمبيا لـ الرئيس السيسي داعم الرياضة.. ورفع علم مصر على مسرح البطولة من أجمل لحظات حياتي

حل ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، ووجه الشكر لكل من سانده وقدم الدعم له في مشواره الرياضي إلى أن حقق اللقب.

 

550 خدمة للمواطنين.. نائب وزير الاتصالات يوضح تفاصيل بوابة مصر الرقمية| فيديو


قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بوابة مصر الرقمية، تستهدف الحصول على الخدمات، دون تقديم أي أوراق للمصالح الحكومية.


أبرز تصريحات المسئولين بعد إلغاء قانون الطوارئ

لقي قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإلغاء قانون الطوارئ للمرة الأولى منذ سنوات  ردود فعل إيجابية علي مستوي الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية .


جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول السودان

كشف دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، عن دعوة أعضاء بمجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ حول السودان.

 

رد فعل بيج رامي عندما شاهد لحظة فوزه بـ مستر أولمبيا.. فيديو

عرضت الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، مقطع فيديو لـ لحظة فوز بيج رامي بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي.

محمد صبحي الزمالك فيسبوك هبة قطب فيروس كورونا كورونا السيسي قانون الطوارئ

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