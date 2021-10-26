550 خدمة للمواطنين.. نائب وزير الاتصالات يوضح تفاصيل بوابة مصر الرقمية| فيديو

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بوابة مصر الرقمية، تستهدف الحصول على الخدمات، دون تقديم أي أوراق للمصالح الحكومية.



وأضاف "العطار"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك 93 خدمة متاحة عبر بوابة مصر الرقمية، وسهولتها تمكن في أنها تَصِل جميع الجهات الحكومية ببعضها البعض.



وأشار إلى أن ربط جميع الخدمات ببعضها البعض كان تحديا كبيرا، معقبا: نعمل مع مراكز بيانات ؛متفرقة لذلك كنا نواجه صعوبة كبيرة في أثناء العمل.



وأوضح: لدينا ثروة من المعلومات عن استخدام البوابة وعن أماكن استخدام الخدمات، وهو ما يمكننا من التخطيط لحياتنا في المستقبل بشكل أسهل، مردفا: أي منظومة إلكترونية تكون ضعيفة في البداية؛ لذلك ستكون البوابة تجريبية، حتى يتم التأكد من تلبيتها لكل احتياجات المواطن المصري من الخدمات.



وواصل المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حديثه: رصدنا حوالي 550 خدمة، هي أهم الخدمات التي يستخدمها الشعب المصري.. ونأمل أن ننتهي من هذه الخدمات بنهاية عام 2023.

